13 de Janeiro de 2026 • 01:40

Paraíso

Gruta do Lago Azul bate recorde de visitação em 2025

Segundo a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Bonito, o crescimento está diretamente ligado a investimentos contínuos no local

Da redação

Publicado em 12/01/2026 às 20:38

Reconhecida nacionalmente como um dos ícones do ecoturismo brasileiro, a Gruta do Lago Azul mantém seu apelo combinando conservação ambiental, organização e segurança / Divulgação/Prefeitura de Bonito

A Gruta do Lago Azul, cartão-postal de Bonito, fechou 2025 com o maior número de visitantes dos últimos cinco anos, consolidando-se como o passeio mais procurado do destino. Ao longo do ano, 75.376 pessoas conheceram a atração, superando os registros de 2022 (72.951), 2023 (71.282) e 2024 (68.755), e marcando uma recuperação expressiva em relação aos 30.056 visitantes de 2021.

Segundo a Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Bonito, o crescimento está diretamente ligado a investimentos contínuos em segurança, infraestrutura e sustentabilidade. Em setembro de 2025, o atrativo conquistou a certificação de segurança do Corpo de Bombeiros Militar, atendendo às exigências do Sistema de Gestão de Segurança (SGS). Ainda em outubro, foi realizado no local o Plano de Atendimento e Emergência (PAE), com treinamento de colaboradores e guias.

A gestão ambiental também recebeu reforço com o início da implantação do programa Lixo Zero, em parceria com a empresa Ciclo Azul. A iniciativa busca reduzir a geração de resíduos, promover o reaproveitamento e melhorar a destinação correta dos materiais.

No âmbito da infraestrutura, a prefeitura concluiu em novembro a reforma completa dos banheiros do complexo. A estrada de acesso segue recebendo manutenção periódica pela Secretaria de Obras, com patrolamento e cascalhamento frequentes.

Reconhecida nacionalmente como um dos ícones do ecoturismo brasileiro, a Gruta do Lago Azul mantém seu apelo combinando conservação ambiental, organização e segurança. Os resultados de 2025 reforçam sua relevância não apenas como patrimônio natural, mas também como motor do turismo sustentável que atrai visitantes de todas as regiões do país a Bonito.

