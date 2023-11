Gruta do Lago Azul recebe manutenção e novos equipamentos

Manutenção garante segurança dos visitantes / Divulgação/ Assessoria

A Gruta do Lago Azul, atrativo gerido pelo Município de Bonito e considerado um dos principais cartões postais da cidade, recebeu diversos investimentos nos últimos dois meses, visando à segurança e o melhor atendimento aos visitantes, que vão desde troca das cordas e manutenção dos corrimãos da escadaria, até instalação de antena de comunicação para o uso de rádios com alcance dentro da cavidade.

As melhorias foram realizadas pelo Executivo Municipal, por meio da Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio. A antena de comunicação tem 6 metros de altura, com alcance de 1.000 metros e é uma demanda antiga dos funcionários do atrativo e dos guias que atendem no local e vai trazer mais segurança e até mesmo agilidade ao trabalho, uma vez que existe uma distância de 350 metros entre o receptivo e início da cavidade e 298 degraus até o final da descida em desnível de 180 metros.

“Em caso de algum incidente, principalmente no interior da cavidade, os guias poderão acionar ajuda facilmente, além é claro das situações rotineiras do atrativo que serão facilitadas como a comunicação constante entre os funcionários e os guias também”, detalha Juliane Salvadori, secretária de Turismo.Outros investimentos realizados considerando a segurança dos visitantes e colaboradores foi a compra troca de cordas e manutenção dos corrimãos da escadaria da gruta, bem como a compra de cinco novos extintores modelo ABC (pó e água juntos) e atualização do Plano de Atendimento e Emergência (PAE) para os colaboradores e 112 guias de turismo.

Na estrutura física, foram instalados novos ventiladores no receptivo e secadores de mão nos banheiros, com o objetivo de diminuir o uso de papel no local e troca de pias que estavam danificadas. Também foi adquirido um aparelho de pressão, que foi acrescentado ao kit de primeiros socorros.Também está sendo realizada a troca da placa de sinalização da Gruta, na rotatória da MS-382, com objetivo de facilitar o acesso dos visitantes e os funcionários do atrativo irão receber uniformes novos na próxima semana para padronizar o atendimento.

A Gruta do Lago Azul ainda recebeu um mutirão de limpeza, realizado pela Secretaria de Obras, com a remoção de galhadas, manutenção da grama, entre outros.