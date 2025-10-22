Gruta do Lago Azul recebe vistoria do Iphan para nova escada de acesso

Gruta do Lago Azul é um patrimônio natural e histórico tombado / PMB

A equipe do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) esteve nesta terça-feira (22) em Bonito para uma vistoria técnica no projeto da nova escada da Gruta do Lago Azul, um dos principais atrativos turísticos de Mato Grosso do Sul.

A visita contou com a presença do prefeito Josmail Rodrigues, da vice-prefeita e secretária de Turismo, Juliane Salvadori, além dos arquitetos Aline Amaral Di Salvo e André Vilela Pereira, do Iphan-MS.

Com a inspeção, o projeto passará por ajustes finais antes de ser reenviado para aprovação do órgão federal. A nova estrutura promete mais segurança, acessibilidade e conforto aos visitantes, além de permitir o aumento da capacidade diária de visitação no local.

Vale lembrar que a Gruta do Lago Azul é um patrimônio natural e histórico tombado, e qualquer intervenção precisa de autorização do Iphan.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!