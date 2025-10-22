Gruta do Lago Azul recebe vistoria do Iphan para nova escada de acesso

Projeto em Bonito deve melhorar segurança e ampliar visitação no ponto turístico
Gruta do Lago Azul é um patrimônio natural e histórico tombado / PMB
A equipe do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) esteve nesta terça-feira (22) em Bonito para uma vistoria técnica no projeto da nova escada da Gruta do Lago Azul, um dos principais atrativos turísticos de Mato Grosso do Sul.
A visita contou com a presença do prefeito Josmail Rodrigues, da vice-prefeita e secretária de Turismo, Juliane Salvadori, além dos arquitetos Aline Amaral Di Salvo e André Vilela Pereira, do Iphan-MS.
Com a inspeção, o projeto passará por ajustes finais antes de ser reenviado para aprovação do órgão federal. A nova estrutura promete mais segurança, acessibilidade e conforto aos visitantes, além de permitir o aumento da capacidade diária de visitação no local.
Vale lembrar que a Gruta do Lago Azul é um patrimônio natural e histórico tombado, e qualquer intervenção precisa de autorização do Iphan.
