Guia virtual que vai apresentar Corumbá e o Pantanal pelo WhatsApp se chamará Chico

PMC

A Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) deu destacou nacional à nova ferramenta interativa que vai apresentar Corumbá e o Pantanal aos turistas que visitam a região. Batizado de Chico, o guia virtual foi criado pela Embratur e a Prefeitura, por meio da Fundação de Turismo do Pantanal e começou a operar nessa segunda-feira, 8 de janeiro.

Em seu site oficial, a Embratur ressaltou que “os turistas que visitam o município de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, poderão contar com a ajuda do Chico. Porém, o Chico não é uma pessoa e, sim, o Guia Virtual do Pantanal. Ele, assim como os guias locais, conhece bastante a região pantaneira e irá acolher, virtualmente, os visitantes que estiverem na cidade”.

Desenvolvido pela Embratur e pela Fundação de Turismo do Pantanal (Fundtur), o Chico irá atuar pelo WhatsApp tornando a experiência do turista mais interativa e informativa. Com o apoio da IA (inteligência artificial), os visitantes poderão explorar a cidade com mais facilidade.

Segundo o gerente de Inovação da Embratur, Edivaldo Reis, para o desenvolvimento da ferramenta, a Agência fez a ponte entre a Fundtur/Pantanal e a Startup Guide 121, através do EmbraturLab, o laboratório de inovação para o turismo da Embratur. Para ele, é importante trazer a IA para o setor do turismo no mundo contemporâneo.

“Digitalizar o setor do turismo, ampliando o acesso às informações das atrações turísticas com fontes confiáveis, é um importante passo para melhorar a experiência do turista no Brasil. A Embratur já aposta em diversas soluções turísticas que aprimoram a estadia dos visitantes no país, sobretudo os visitantes estrangeiros. É preciso trazer esse olhar a partir da inovação para o turismo. O Chico será o seu guia de viagens no WhatsApp”, afirmou Edivaldo.

O Guia Virtual Chico irá disponibilizar informações que ajudem o turista a conhecer a história, a cultura e a gastronomia do Pantanal. Para a co-fundadora da Guide 121, Ana Elisa Ribeiro, ele irá atuar como um companheiro de viagem.

“Esse projeto teve o intuito de desenvolver um parceiro de viagem, capaz de responder às principais dúvidas, curiosidades e perguntas, aproximando ainda mais os turistas do destino magnífico que é o Pantanal”, explicou Ana Elisa.

O Chico irá trazer informações sobre o Pantanal e Corumbá, dicas de passeios, calendário do turismo na região de Corumbá, gastronomia local, hospedagens, dicas para turistas que visitam o Pantanal, além de informações de emergência para os visitantes. Para acessar o serviço, é preciso salvar o número 67 3231-2886 nos contatos do celular e enviar uma mensagem para confirmar o contato.

Embratur