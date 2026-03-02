Gustavo Henrique promove eventoÂ beneficente para novo projeto musical em Aquidauana

Acessibilidade

A proposta Ã© proporcionar um dia de confraternizaÃ§Ã£o, boa mÃºsica e apoio Ã  cultura local / DivulgaÃ§Ã£o

O cantor sertanejo Gustavo Henrique realiza no dia 22 de março, um domingo, um almoço dançante beneficente no Clube ARPA, em Aquidauana. O evento tem como objetivo arrecadar recursos para a gravação de seu novo trabalho musical e promete reunir grande público para uma tarde animada.

A programação terá início às 11h30 e contará com shows de Gustavo Henrique, Michel e Felipe, Raffa e Ruan, além de bailão para animar os presentes. A proposta é proporcionar um dia de confraternização, boa música e apoio à cultura local.

Com expectativa de grande público, o artista reforça o convite à população para participar e apoiar a iniciativa, contribuindo diretamente para a concretização do novo projeto musical. A presença da comunidade é fundamental para viabilizar a produção do trabalho e fortalecer a cena sertaneja na região.

ServiçoOs ingressos custam R$ 40 com almoço incluso e acomodações garantidas. Informações e pagamento via Pix podem ser feitos pelo telefone (67) 99974-8234.

Entre em nosso grupo