Igreja Matriz é cartão postal de inspiração renascentista

Crédito: Ronald Regis

A Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição, também conhecida como Igreja Matriz de Aquidauana, ainda é um dos principais cartões postais que permanece nas selfies nesses dias digitais. Sua inspiração arquitetônica é principalmente no estilo gótico (gênero, também conhecido como “arquitetura das igrejas”, que valorizou a luz como nunca antes, uma vez que a iluminação remete ao sagrado).

A arquitetura gótica foi um estilo que aconteceu na transição de dois períodos: o românico e o renascentista. Ele se iniciou na Europa, com forte presença na França, no século 10, no período da Idade Média e teve grande destaque até o século 15. A paróquia é a principal construção histórica da cidade de Aquidauana e para os visitantes conhecerem, ela fica em frente da Praça Matriz e perto da Ponte Roldão de Oliveira, popularmente conhecida como ponte velha.

Documento oficial da paróquia, aponta que ela possui mais de 110 anos, sendo instituída em 4 de abril de 1912, pelo bispo diocesano de Corumbá, dom Cyrilo Paula de Freitas.

Igreja Matriz, foi a primeira igreja do Brasil comandada por padres redentoristas americanos na década de 1930. Na época, os padres Francis Mohr e Alphonse Hild, ambos da Congregação do Santíssimo Redentor, uma irmandade católica fundada em 1732 em Scala, na Itália, comandou também as paróquias de Miranda e Bela Vista.

Hoje ela conta com diversas comunidades. Já fundou a Paróquia Nossa Senhora do Rosário em Dois irmãos do Buriti e a Paróquia Nossa Senhora de Lourdes em Anastácio. A Matriz Nossa Senhora Imaculada Conceição, mantém um trabalho de assistência social que ao lado da prefeitura do município, muito contribui com a população carente do município.

Esse gesto é realizado através da ABINC (Associação Redentorista Beneficente Imaculada Conceição), uma entidade que funciona na paróquia e recebe ao longo do ano doações de roupas, alimentos, agasalhos para serem distribuídos aos mais necessitados. Além dessas doações a ABINC também oferece cursos de artesanato e distribui ao lado do Lions Clube, marmitex para ajudar quem tem fome.