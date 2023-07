Imagens da Cavalgada 2023 mostram exuberância do Pantanal de Miranda

Cavalgada é modalidade tradicional na cidade / Foto: Divulgação

A Prefeitura de Miranda divulgou nesta segunda-feira, 17, novas imagens da tradicional Cavalgada Ecológica 2023, atividade que faz parte do calendário comemorativo de 245 anos da cidade.

De tirar o fôlego, as imagens do Pantanal sul-mato-grossense detalham a exuberância do maior planície alagada do mundo.

Diante das dificuldades da locomoção por regiões de difícil acesso, cavalos são usados como principal transporte do homem pantaneiro.

O percurso da Cavalgada passou BR-262 e por áreas rurais da cidade, com ponto de parada na estância Arara, no sábado, 15.