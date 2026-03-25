Imasul garante proteÃ§Ã£o permanente da Gruta do Lago Azul

AlÃ©m do acompanhamento direto da gruta, a equipe tambÃ©m realiza aÃ§Ãµes de fiscalizaÃ§Ã£o em empreendimentos turÃ­sticos privados da regiÃ£o, como balneÃ¡rios e outros atrativos / DivulgaÃ§Ã£o/Governo de MS

Um dos cartões-postais mais emblemáticos do turismo de natureza brasileiro, a Gruta do Lago Azul, localizada no município de Bonito, conta com monitoramento permanente do Governo de Mato Grosso do Sul para garantir a preservação ambiental e o uso sustentável do atrativo. O trabalho é coordenado pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), por meio do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul).

No local, fiscais ambientais do Imasul realizam visitas técnicas regulares para assegurar a proteção do monumento natural e o cumprimento das normas ambientais que garantem a conservação da área. A estrutura de gestão da unidade é composta por dois fiscais ambientais, dois servidores administrativos, um técnico ambiental e um policial da Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul (PMA).

Além do acompanhamento direto da gruta, a equipe também realiza ações de fiscalização em empreendimentos turísticos privados da região, como balneários e outros atrativos. O objetivo é garantir que o desenvolvimento do turismo ocorra de forma sustentável, respeitando os limites ambientais de uma das regiões mais sensíveis e valiosas do ecossistema sul-mato-grossense.

Segundo o diretor-presidente do Imasul, André Borges, a presença permanente da equipe técnica reforça o compromisso do Estado com a preservação de um patrimônio natural de relevância internacional.

“Bonito é uma referência mundial em turismo de natureza, e a Gruta do Lago Azul é um dos seus maiores símbolos. O trabalho do Imasul garante que a visitação aconteça de forma responsável, preservando o ambiente e assegurando que esse patrimônio continue encantando as futuras gerações”, destacou.

O gestor da regional do Imasul em Bonito, Marcelo Brasil, destaca que o acompanhamento técnico contínuo é essencial para manter o equilíbrio entre turismo e conservação ambiental.

“A Gruta do Lago Azul exige monitoramento permanente. Nossa equipe atua na orientação, fiscalização e no controle das atividades, garantindo que todas as normas ambientais sejam cumpridas e que a integridade desse monumento natural seja preservada”, afirmou.

A fiscal ambiental do Imasul, Luciana Loro, explica que o trabalho de proteção envolve não apenas a unidade de conservação, mas também todo o entorno ambiental.

“Além da fiscalização da unidade, também acompanhamos as atividades de empreendimentos turísticos da região, como balneários e atrativos particulares. O objetivo é garantir que o crescimento do turismo aconteça de forma sustentável e em harmonia com o meio ambiente”, ressaltou.

Patrimônio natural, turístico e científico

A Gruta do Lago Azul impressiona pela grandiosidade de sua formação geológica. O salão principal possui um piso inclinado que leva a um lago subterrâneo com mais de 50 metros de extensão. A entrada da caverna, com cerca de 40 metros de diâmetro, permite a incidência da luz solar, criando um espetáculo natural único.

Entre os meses de setembro e fevereiro, a posição do sol provoca um fenômeno óptico que intensifica a coloração azul das águas — característica que deu origem ao nome do atrativo e que atrai visitantes de diversas partes do mundo.

Além da beleza cênica, o local também possui grande relevância científica. No interior da caverna foram encontrados fósseis de grandes mamíferos que habitaram a região há mais de 12 mil anos, durante o período Pleistoceno, como preguiças-gigantes, tatus pré-históricos e tigres-dentes-de-sabre.

Reconhecendo sua importância natural e científica, a Gruta do Lago Azul e as Grutas de Nossa Senhora Aparecida foram tombadas como monumentos naturais em 1978 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

A atuação permanente do Imasul reforça o compromisso do Governo do Estado com a proteção dos recursos naturais e com a manutenção da integridade ambiental da Serra da Bodoquena, uma das regiões ecológicas mais importantes do Brasil.

Gestão dos Monumentos Naturais fortalece conservação e turismo sustentável

O Imasul desempenha papel estratégico na criação, implantação e gestão das Unidades de Conservação estaduais, com destaque para os Monumentos Naturais de Bonito: a Gruta do Lago Azul e o Rio Formoso. Essas unidades integram a categoria de Proteção Integral do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), cujo objetivo é preservar áreas naturais raras, singulares ou de grande beleza cênica.

Nessas áreas, o uso dos recursos naturais é indireto, sendo permitidas apenas atividades como turismo ecológico, pesquisa científica e educação ambiental, sempre de forma controlada e compatível com a conservação. A gestão dessas unidades é realizada pela Gerência de Unidades de Conservação (GUC) do Imasul e envolve ações como elaboração de planos de manejo, regularização fundiária, implantação de infraestrutura, definição de equipes técnicas e formação de conselhos consultivos.

O plano de manejo é um dos principais instrumentos dessa política, pois estabelece o zoneamento das áreas, as regras de uso público e as estratégias de conservação. Paralelamente, o Instituto realiza o monitoramento contínuo dos impactos ambientais para garantir que o turismo ocorra dentro de limites sustentáveis.

Outro aspecto relevante é o ordenamento do turismo. Em Bonito, referência nacional em ecoturismo, a atuação do Imasul contribui para a organização do fluxo de visitantes e o controle dos impactos ambientais, fortalecendo um modelo de turismo sustentável reconhecido nacionalmente.

As unidades também funcionam como espaços estratégicos para pesquisa científica e educação ambiental, ampliando o conhecimento sobre os ecossistemas locais e promovendo a conscientização sobre a importância da preservação dos recursos naturais.

O Monumento Natural do Rio Formoso, criado em 2003, tem como objetivo proteger características naturais excepcionais e permitir atividades recreativas compatíveis com a conservação ambiental. Já o Monumento Natural da Gruta do Lago Azul se destaca pela proteção de um dos mais importantes patrimônios espeleológicos e turísticos de Mato Grosso do Sul.

Com esse conjunto de ações, o Imasul consolida um modelo de gestão que integra conservação ambiental, turismo sustentável e desenvolvimento econômico, contribuindo diretamente para a proteção da biodiversidade e para a manutenção de Bonito como um dos principais destinos de turismo de natureza do Brasil.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!