Inscrições de cursos profissionalizantes do Ministério do Turismo começam dia 15

Ilustrativa

O MTur (Ministério do Turismo) visando promover ações de qualificação para o setor, vai ofertar 6 mil vagas em cursos profissionalizantes em diversas áreas.

A iniciativa é uma parceria do MTur com o IFSul (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-grandense) e as inscrições vão estar abertas a partir do dia 15 de janeiro.

Os interessados poderão se inscrever para cursos de “Agente de Recepção e Reserva em Meios de Hospedagem”, “Copeiro”, “Garçom e Mensageiro”.

Além dessas oportunidades, os profissionais do Turismo e pessoas que desejam ingressar no setor, poderão fazer cursos de espanhol básico e intermediário. A previsão é que o início das aulas aconteça em 18 de março de 2024.

O objeto é ofertar vagas em cursos de FIC (Formação Inicial e Continuada) ou qualificação profissional, no âmbito da Bolsa-Formação Trabalhador do Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego), na modalidade a distância.

A oferta dos cursos será, ainda, uma oportunidade de elevar o número de profissionais aptos as vagas que o setor oferece, em especial com preparação do Brasil para sediar a COP-30, importante evento internacional sobre o clima que será realizado em 2025 na capital paraense, Belém, no Pará