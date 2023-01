Inscrições para Festival Internacional de Pesca Esportiva continuam abertas

Pesca acontece no Rio Paraguai / (Foto: Divulgação)

Continuam abertas as inscrições para o Festival Internacional de Pesca Esportiva de Corumbá 2023, que acontece entre os dias 3 e 5 de fevereiro.Os vendedores serão premiados em R$ 100 mil.

As inscrições podem ser feitas pelo site fipec.ms.gov.br/, com formulário separado por categorias. Na pesca embarcada, são 350 vagas e o valor por equipe custa R$ 350,00. Os inscritos recebem um kit contendo uma ecobag para a equipe; uma camiseta manga longa UV para cada participante; um boné para cada participante; dois adesivos que irão conter a numeração de cada equipe; e uma régua para medir peixe.

Já na categoria infanto-juvenil, de 06 a 17 anos, são 1500 vagas e a inscrição custa R$ 20,00. Todos os inscritos ganham uma camiseta manga longa UV e um boné. As inscrições terminam no dia 31 de janeiro ou quando forem preenchidas todas as vagas estabelecidas pelo regulamento.1

Na última edição, em 2022, foram 216 barcos competindo nas águas do rio Paraguai e 121 exemplares de peixes capturados e devolvidos à natureza. A novidade para o próximo ano serão mais vagas de barcos na água e mais inscrições disponíveis para a Categoria Infanto Juvenil.

FIPEC é realizado pela Prefeitura de Corumbá e a pela Associação Corumbaense das Empresas Regionais de Turismo, em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.