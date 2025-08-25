Inscrições para o Mapa Brasileiro do Turismo Responsável vão até 31 de agosto

Iniciativa busca reconhecer experiências que refletem a riqueza cultural, social e produtiva do país, incentivando um turismo participativo e sustentável
Objetivo é fazer da cidade uma vitrine de empreendedorismo e turismo / Ilustrativa
O Ministério do Turismo prorrogou até 31 de agosto o prazo de inscrições para a atualização do Mapa Brasileiro do Turismo Responsável, que reúne boas práticas desenvolvidas no setor em todo o país. Podem participar iniciativas nas áreas de enoturismo, segurança turística, turismo acessível, diversidade e inclusão, além de outras ações que valorizem a sustentabilidade, a cultura e a pluralidade dos territórios brasileiros.
O Mapa, construído em parceria com a UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte), busca reconhecer experiências que refletem a riqueza cultural, social e produtiva do país, incentivando um turismo participativo e responsável. O resultado das iniciativas selecionadas será divulgado em 31 de outubro de 2025.
“O Mapa Brasileiro do Turismo Responsável é um convite para que gestores públicos, comunidades e empreendedores de todo o país mostrem como o turismo pode ser uma ferramenta de inclusão, desenvolvimento e cuidado com o nosso patrimônio natural e cultural. A atualização reafirma o compromisso do Ministério do Turismo com políticas públicas que fortalecem um turismo mais sustentável, diverso e conectado com os valores do nosso tempo”, destaca Cristiane Sampaio, secretária nacional de Políticas de Turismo do Ministério do Turismo.
O Mapa também orienta destinos turísticos quanto à adoção de boas práticas de gestão responsável, envolvendo administradores públicos, comunidades locais e turistas.
“O sucesso da primeira edição do Mapa mostra que o Brasil tem experiências transformadoras para compartilhar. Queremos valorizar iniciativas que colocam a sustentabilidade, o respeito e a responsabilidade no centro da atividade turística”, explica Carolina Fávero, coordenadora-geral de Turismo Sustentável e Responsável do Ministério do Turismo.
Participação
Podem participar da seleção roteiros, experiências, equipamentos, projetos e destinos turísticos de todo o país que se destaquem como exemplos de boas práticas em turismo responsável.
O Ministério do Turismo convida gestores públicos, empreendedores, representantes de comunidades tradicionais e demais agentes do setor a inscreverem suas iniciativas e contribuírem para a construção de um turismo mais inclusivo, sustentável e inovador.
As inscrições podem ser realizadas aqui.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Eventos
Expoaqui 2025 é aberta com presença de autoridades e show de Jads & Jadson
Veja as fotos do show de Jads & Jadson na Expoaqui 2025
Polícia
Motorista capotou picape na rodovia
Saúde
O uso do cordão é facultativo e também pode ser adotado por acompanhantes e atendentes pessoais.
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS