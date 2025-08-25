Inscrições para o Mapa Brasileiro do Turismo Responsável vão até 31 de agosto

Objetivo é fazer da cidade uma vitrine de empreendedorismo e turismo / Ilustrativa

O Mapa, construído em parceria com a UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte), busca reconhecer experiências que refletem a riqueza cultural, social e produtiva do país, incentivando um turismo participativo e responsável. O resultado das iniciativas selecionadas será divulgado em 31 de outubro de 2025.

O Ministério do Turismo prorrogou até 31 de agosto o prazo de inscrições para a atualização do Mapa Brasileiro do Turismo Responsável, que reúne boas práticas desenvolvidas no setor em todo o país. Podem participar iniciativas nas áreas de enoturismo, segurança turística, turismo acessível, diversidade e inclusão, além de outras ações que valorizem a sustentabilidade, a cultura e a pluralidade dos territórios brasileiros.

“O Mapa Brasileiro do Turismo Responsável é um convite para que gestores públicos, comunidades e empreendedores de todo o país mostrem como o turismo pode ser uma ferramenta de inclusão, desenvolvimento e cuidado com o nosso patrimônio natural e cultural. A atualização reafirma o compromisso do Ministério do Turismo com políticas públicas que fortalecem um turismo mais sustentável, diverso e conectado com os valores do nosso tempo”, destaca Cristiane Sampaio, secretária nacional de Políticas de Turismo do Ministério do Turismo.

O Mapa também orienta destinos turísticos quanto à adoção de boas práticas de gestão responsável, envolvendo administradores públicos, comunidades locais e turistas.

“O sucesso da primeira edição do Mapa mostra que o Brasil tem experiências transformadoras para compartilhar. Queremos valorizar iniciativas que colocam a sustentabilidade, o respeito e a responsabilidade no centro da atividade turística”, explica Carolina Fávero, coordenadora-geral de Turismo Sustentável e Responsável do Ministério do Turismo.

Participação

Podem participar da seleção roteiros, experiências, equipamentos, projetos e destinos turísticos de todo o país que se destaquem como exemplos de boas práticas em turismo responsável.

O Ministério do Turismo convida gestores públicos, empreendedores, representantes de comunidades tradicionais e demais agentes do setor a inscreverem suas iniciativas e contribuírem para a construção de um turismo mais inclusivo, sustentável e inovador.

As inscrições podem ser realizadas aqui.

