"Inspira Ecoturismo" chega na 2ª edição em Bonito

Divulgação

Referência mundial em gestão do ecoturismo, o município de Bonito (MS) recebe pela segunda vez o seminário “Inspira Ecoturismo”. Entre os dias 16 e 20 de maio, gestores públicos, empreendedores, profissionais, pesquisadores e demais interessados no desenvolvimento do Ecoturismo, Turismo de Natureza e Aventura vão debater como esses segmentos podem transformar pessoas e lugares.

O diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (FundturMS), Bruno Wendling, fala um pouco sobre a participação da instituição que também é apoiadora do evento. “Vou mediar um painel sobre destinos de ecoturismo de excelência com os cases de Bonito (MS) e de Socorro (SP). Vamos abordar o nosso trabalho sobre a certificação de Bonito, como o primeiro destino de ecoturismo do mundo carbono neutro, do desafio de redução da pegada de carbono e das ações que serão implementadas ao longo dos próximos anos”, explica.

“Também vamos aproveitar o espaço para trocar informações e reforçar o posicionamento de Mato Grosso do Sul na liderança do mercado de natureza hoje no País. Será um excelente evento, onde serão debatidos muitos temas importantes das diversas áreas do turismo nacional”, conclui Wendling.

Durante os cinco dias do 2º Inspira Ecoturismo serão realizados talks, oficinas e palestras com especialistas, além de visitas técnicas a destinos da região e sessão de negócios. O seminário abordará temas como tendências no Ecoturismo, novos perfis de viajantes, segurança no Turismo de Aventura, Marketing de empresas e destinos, Turismo e as Unidades de Conservação, entre outros.

São mais de 20 atividades programadas em diversos locais de Bonito e região. O objetivo com a ampla programação é proporcionar aos participantes troca de conhecimentos, oportunidades e conexões com referências da área, de modo a fomentar o empreendedorismo, a inovação e os negócios nas atividades turísticas com vocação para o turismo sustentável.

Mato Grosso do Sul se destaca por conta da região da Serra da Bodoquena e Bonito, que já foi eleita 16 vezes como o “Melhor Destino de Ecoturismo” do Brasil pela revista especializada Viagem e Turismo. E, se depender dos turistas, existe espaço para que outros destinos com esta vocação também despontem. Estudo desenvolvido pelo Polo Sebrae de Ecoturismo, de 2022, aponta que o Ecoturismo é a terceira maior motivação de quem chega ao estado pela Capital, Campo Grande.

Destaques da programação

A abertura oficial do evento, que é uma realização do Sebrae/MS por meio do Polo Sebrae de Ecoturismo, acontece no dia 16 de maio, às 18h, no Wetiga Hotel (Rua Cel. Pílad Rébua, 679), seguida da palestra “Felicidade: O destino que todos buscamos”, além de atrações culturais.

No dia seguinte, 17, a partir de 8h, ocorrem painéis, palestras, compartilhamento de histórias de sucesso e amostra no período da manhã e tarde. Toda esta programação acontece no Hotel Wetiga.

No dia 18, também tem painéis, palestras, amostra e oficinas no hotel. Em outro local, no mesmo dia, será realizada uma sessão de negócios, com reuniões em que empresas vão apresentar produtos e serviços, para encontrar novos compradores e fornecedores para fortalecer o segmento do Ecoturismo. Anteriormente à sessão, acontece a palestra “Comercialização do Pantanal Sul”, para dar insights aos participantes. As iniciativas terão início a partir de 8h, no Marruá Hotel (R. Joana Sorta, 1173, Bonito).

Ainda no dia 18, quinta-feira, acontece o encerramento do seminário Inspira Ecoturismo. A grande atração será o cantor, compositor e instrumentista Gabriel Sater, que fará uma apresentação gratuita enaltecendo a riqueza da cultura regional. O show acontecerá às 18h30, na praça da Liberdade, na região central de Bonito. Já nos dias 19 e 20 de maio, serão realizadas as visitas técnicas aos atrativos da região, proporcionando experiências únicas aos participantes.

Nesta segunda edição, o Inspira Ecoturismo recebe o apoio da Prefeitura de Bonito, por meio da Sectur (Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio); Governo do Estado, via Fundtur MS (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul) e FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul); Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo) e Abeta (Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura).

Para conferir toda a programação e se inscrever para participar, os interessados devem acessar o site inspira.ms.sebrae.com.br.