Investimento facilita acesso e impulsiona turismo no Distrito de Albuquerque

Região turística de Corumbá / Divulgação

Destino turístico de pescadores, o Distrito de Albuquerque, em Corumbá, conta agora com acesso pelo asfalto. A entrega dos 6,3 quilômetros da obra de implantação e pavimentação das rodovias MS-432 e MS-433 foi realizada nesta sexta-feira (19) pelo governador Eduardo Riedel.

O trade turístico e os moradores comemoram. Por ano, o distrito atrai cerca de 10 mil pescadores amadores, acomodados em pesqueiros e ranchos. A expectativa do setor é que com a melhoria do acesso e segurança viária, o fluxo se intensifique ainda mais, fomentando o turismo e a economia local.

Attila Rodrigues Lellis, do Hotel Anhuma, explicou que a pavimentação era uma demanda de 30 anos. “Ficou uma maravilha, foi uma coisa que muita gente estava esperando acontecer. Facilitou, vamos dizer assim, mais de 50% porque vem muito turista de fora, no caso aqui no hotel. A primeira coisa que perguntam é sobre a estrada”, conta o empresário.

Antes do asfalto, os carros chegavam a atolar na estrada de chão. A pavimentação da rodovia segue do entroncamento da BR-262 até o distrito.

“Aqui a estrada antigamente, quando chovia, meu Deus do céu, o carro baixo nem passava. Do nada podia chover e o pessoal estar no caminho. Eu já fui buscar várias e várias vezes gente atolada, mas depois que fez esse asfalto, olha, a facilidade de você ir e vir, diminui o tempo de você fazer as coisas, o carro quebra menos. Nossa, foi graças a Deus o asfalto sair pra nós aqui. Foi o famoso mão na roda”, complementa.

A obra fica a 10 quilômetros da ponte sobre o Rio Paraguai e atende as demandas de pequenos produtores de assentamentos como ‘Mato Grande’ e ‘São Gabriel’, além de facilitar o acesso e escoamento da produção de pecuaristas da região.

Segundo o governador Eduardo Riedel, é uma obra dentro do objetivo de incluir as pessoas no desenvolvimento, por se tratar de uma comunidade pequena, de cerca de 800 pessoas.

“É uma alegria a gente poder vir aqui em Albuquerque, inaugurar uma obra que muda a realidade das pessoas. Eu acho que, enquanto gestor público, temos sempre que trabalhar com esse objetivo em todas as áreas da política pública. A gente fala muito isso e executa muito isso. Então, uma obra que ficou pronta, são seis quilômetros e meio, mas que no ir e vir dessa comunidade faz toda a diferença".

Já o prefeito de Corumbá, Marcelo Iunes, lembrou a importância histórica do distrito. “Esta região é o início. Aqui que começou a nossa querida Corumbá. Foi Albuquerque que deu o pontapé inicial dessa grande cidade”, declarou.

Caminho de muitos

Luiz Carlos Vargas, diretor-adjunto da Escola Luiz Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres, mora em Corumbá e todo dia segue para o distrito de Albuquerque para trabalhar.

Ele lembra que o distrito tem uma importância histórica, sendo considerada o embrião de Corumbá, e que a pavimentação representa o fim da poeira e do barro, além de conforto e qualidade de vida.

“É de grande valia essa obra que o Governo do Estado nos proporcionou a essa região muito antiga, de modo que aqui começou a Corumbá. Com esse asfalto, mudou bastante né? O que antes levava 12, 13 minutos, agora 4 minutos dali do trevo, já estamos aqui na Escola”, declara.

O educador afirma que o trajeto de Corumbá a Albuquerque era muito mais difícil. “Complicado porque era terra de chão, poeira, poeira que ocasionava em todos os professores e funcionários que chegavam no ônibus. Hoje não. Antes a gente chegava dormindo ali no trevo e acordava (com os solavancos). Agora a gente chega aqui na escola tranquilo, sem se assustar”.

*Com informações do Governo do Estado