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Cultura e tradição

Ira anima a cima edição do Encontro de Relíquias de Aquidauana com show gratuito

Evento acontece nos dias 4, 5, 6 e 7 de junho na Avenida Pantaneta com exposição de carros, parque infantil, apresentações de moto e atrações musicais.

Da redação

Publicado em 22/05/2026 às 12:17

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Ao longo de dez anos de existência, o Encontro de Relíquias atrai reliqueiros de todo o Brasil e até de outros países / O Pantaneiro/Arquivo

A décima edição do Encontro de Relíquias de Aquidauana será realizada nos dias 4, 5, 6 e 7 de junho na Avenida Pantaneta. O evento contará com uma programação diversificada que inclui exposição de carros, parque infantil, show de mágica e apresentações de moto ao longo dos quatro dias.

A principal atração já confirmada é o show nacional da banda Ira, que se apresenta no sábado, dia 6, com o espetáculo Acústico MTV em comemoração aos 20 anos de turnê da banda. O repertório traz clássicos como O Girassol, Eu Quero Sempre Mais e Tarde Vazia, em um show especial que revive toda a energia desse projeto histórico da banda. A organização reforça que o show é gratuito.

O vocalista da banda, Nasi, gravou um vídeo para convidar a comunidade sul-mato-grossense para o Encontro de Relíquias. Além do Ira, a programação musical conta com as apresentações da banda V12, de Chicão Castro na sexta-feira, e das bandas Marasmo e Nómades.

Ao longo de dez anos de existência, o Encontro de Relíquias atrai reliqueiros de todo o Brasil e até de outros países, colocando Aquidauana no mapa da paixão pelas relíquias. O evento é considerado pelos organizadores como um dos grandes eventos da cidade, marcando presença no calendário cultural e de entretenimento regional.

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