Irradiando cultura, Festival de Inverno atrai 15 mil pessoas em Bonito

O Festival de Inverno de Bonito 2024 começou na noite de quarta-feira, 21, com muita energia e entusiasmo, marcando o início de um evento que promete ser um dos maiores e mais diversificados do Mato Grosso do Sul. A equipe do jornal O Pantaneiro acompanha, com exclusividade, as 83 horas de arte e cultura, e 57 atrações voltadas para toda a família, o festival tem como tema este ano “Na terra viva, nossa arte vibra”.

A cerimônia de abertura, na Praça da Liberdade, foi um verdadeiro espetáculo, com balé, balé aéreo e um cortejo animado pelo grupo musical BojoMalê, de Campo Grande. Com mais de 15 mil pessoas presentes e uma apresentação de três horas de duração, o público foi levado a uma verdadeira viagem musical, repleta de emoção e nostalgia.

O secretário de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania de MS, Marcelo Miranda, destacou a inovação da programação deste ano, que foi definida com quatro meses de antecedência, atendendo às demandas do setor turístico. “Pela primeira vez, conseguimos definir a programação nacional com antecedência suficiente para promovê-la em uma das maiores feiras de turismo da América Latina”, afirmou Miranda. Segundo ele, o festival está atraindo visitantes de todo o Brasil e do mundo, com uma cidade de 23 mil habitantes já completamente lotada.

Artistas nacionais

Em uma entrevista ao O Pantaneiro, a atriz Isabel Fillardis expressou sua empolgação. É a primeira vez da artista na cidade turística: “É um privilégio de verdade participar de um festival que já existe há 24 anos. É um projeto que trouxe cultura, entretenimento, educação e inclusão para a comunidade. Estou encantada com o que estou vendo”, afirmou Fillardis, que também aproveitou para destacar a campanha “Todos por Elas” do governo do estado, promovendo a importância da valorização das mulheres.

Até o próximo domingo, 25, Bonito será o palco de uma extensa programação cultural e educacional, com 30 oficinas, seis exposições, 11 contações de história, 16 shows ou concertos, sete palestras, sete intervenções artísticas e dois campeonatos de games. Além disso, o evento conta com atividades na Galeria de Artes Visuais e na Tenda dos Saberes, todas gratuitas para o público.

O cantor Alexandre Pires, conhecido por seu trabalho com o “Baile do Nego Veio”, também se mostrou entusiasmado com sua participação. “É uma honra voltar a Bonito e tocar no Festival. O Mato Grosso do Sul faz parte da minha trajetória e estou feliz de trazer a alegria e a celebração musical dos anos 90 para o público”, disse Pires.

Tudo de graça

Marcelo Miranda, além de ressaltar a qualidade e a inovação da programação deste ano, destacou o compromisso ambiental do festival. “Estamos realizando o primeiro festival carbono neutro, com iniciativas para neutralizar nossas emissões e preservar o meio ambiente”, afirmou. Ele também mencionou a riqueza cultural da gastronomia e das artes locais, que estão sendo celebradas ao longo do evento.

Com uma programação diversificada e um forte compromisso com a sustentabilidade, o Festival de Inverno de Bonito 2024 se estabelece como um dos eventos culturais mais importantes do estado, atraindo visitantes e oferecendo uma vasta gama de experiências para todos os gostos.

Palcos

O Lua é o palco mais deslumbrante do Festival, com estrutura inédita que simula um túnel, cuja cobertura de estrelas cria um ambiente mágico e iluminado para as apresentações noturnas. O palco destaca-se pela beleza e integração de ativações tecnológicas e arte sustentável, reforçando o compromisso do FIB com a inovação e o respeito ao meio ambiente.

Além dos shows, o FIB oferece uma rica diversidade de manifestações culturais ao longo do dia. A partir das 8h, os visitantes podem participar de atividades como teatro, dança, circo, oficinas de cerâmica, bordado, artesanato, literatura e arte de rua, espalhadas por toda a cidade. O Palco Sol, localizado na Praça da Liberdade, abriga várias dessas atividades culturais diurnas, proporcionando um espaço vibrante para apresentações de dança, teatro e outras formas de expressão artística.

O Palco Futuro está localizado no CMU (Centro de Múltiplo Uso), na Avenida Paulo VI, 50. Este espaço é dedicado ao Festival Bonitinho e conta com uma programação especial para as crianças, incluindo atividades integrativas, educativas e recreativas. O local receberá atrações como o espetáculo Crianceiras, Bob Zoom e o Cozinha Show com gastronomia infantil.

