Jacaré é capturado em recepção de hotel em Miranda

A PMA (Polícia Militar Ambiental) foi acionada para retirar um jacaré de cerca de 1,2 metro da recepção de um hotel, na noite de ontem, 11, em Miranda.

Os policiais foram acionados pelo dono do empreendimento, um empresário de 60 anos.

O réptil, com quase 1,2 metro de comprimento, foi capturado com uso de cambões e colocado numa caixa de contenção. Como não apresentava ferimentos, o jacaré foi solto no Pantanal, distante da cidade.