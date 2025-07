João Bosco e Vinícius levam grande público a show em Miranda

João Bosco e Vinícius no palco / O Pantaneiro

A dupla sertaneja João Bosco e Vinícius atraiu um grande público na noite de domingo, dia 13, durante apresentação na 23ª Fecir, em Miranda, em comemoração aos 247 anos da cidade. O show foi realizado no palco principal do evento e marcou o retorno dos artistas ao município.

“Estamos muito felizes em voltar a Miranda justamente neste momento tão especial de aniversário da cidade”, destacaram João Bosco e Vinícius ao público presente.

A dupla abriu a apresentação com um dos maiores sucessos da carreira, “Chora, Me Liga”, levando os fãs a cantarem em coro durante toda a música. O show seguiu com outros hits conhecidos, garantindo animação e emoção ao público presente.

A 23ª Fecir segue até o dia 15 de julho, com programação que inclui o tradicional rodeio, apresentações artísticas e atividades culturais que movimentam Miranda nesta semana de aniversário.

