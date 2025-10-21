Jovens de Aquidauana brilham na maior feira científica de MS

O trabalho analisa como a urbanização afeta a diversidade de espécies e as interações entre plantas e polinizadores / Divulgação

De um dos cartões-postais mais queridos da cidade para o cenário nacional da ciência estudantil: alunos da Escola Estadual Professora Dóris Mendes Trindade estão levando o nome de Aquidauana à FETECMS — a Feira de Tecnologias, Engenharias e Ciências de Mato Grosso do Sul — com um projeto que une pesquisa, meio ambiente e amor pelo Pantanal.

A equipe, formada pelos alunos Carlos Eduardo Romero dos Santos, Andressa Vitória, Yasmin Ocampos e Sarah Beatriz, todos bolsistas do PIC TEC, desenvolveu uma pesquisa inovadora com foco no Parque Municipal da Lagoa Comprida. O trabalho analisa como a urbanização afeta a diversidade de espécies e as interações entre plantas e polinizadores — um estudo que tem impacto direto na conservação da fauna e flora locais.

Sob orientação do professor mestre Magno de Sá, os jovens mergulharam na ciência com o Pantanal como pano de fundo. E o resultado impressionou: o grupo foi convidado a participar da FEBIC (Feira Brasileira de Iniciação Científica), em Joinville (SC), um dos maiores eventos científicos estudantis do Brasil. O convite veio diretamente do presidente da feira, após avaliar pessoalmente o projeto durante a FETECMS.

Mais do que uma conquista acadêmica, a participação representa um orgulho para Aquidauana e um exemplo do que a educação pública pode proporcionar quando aliada à dedicação de professores e alunos. A Escola Dóris Mendes, que já se destaca pelo incentivo à ciência e à pesquisa, reforça seu papel como referência regional.

