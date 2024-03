Júlio Pipoca faz turnê por MS e MT com sua cozinha folclórica de comitiva pantaneira

Divulgação

Com a marca e o jeitão do povo pantaneiro, a Comitiva dos Amigos, do artesão e cozinheiro Júlio Pipoca, inicia nova turnê em abril com sua autêntica cozinha folclórica de comitiva pantaneira, e passará por pelo menos quatro cidades de MS, Campo Grande, Alcinópolis, Figueirão e Camapuã, e uma de MT, Rondonópolis, levando receitas e sabores da culinária típica do pantanal sul-mato-grossense, onde Pipoca foi criado, a diversos eventos comemorativos.

Segundo ele, o cardápio tradicional, muito comum nas cozinhas de comitivas à beira do estradão, é o carro-chefe da Comitiva dos Amigos durante as celebrações festivas às quais atende, a saber, o arrozcarreteiro de comitiva, o feijão-gordo e o macarrão-frito.

“Não é só com a nossa comida que as pessoas se encantam, mas também com a decoração feita com as tralhas de arreio, as bruacas de carga, a trempe com fogo de lenha, a guampa do tereré, as latas d’água e as peças decorativas que a gente leva, tudo lembrando as comitivas do Pantanal, as fazendas e a cultura do povo pantaneiro”, diz Júlio.

“Tem também os causos de onça, de sucuri e de assombração que a gente conta e faz o pessoal prestar mais atenção na nossa história”, pontua ele.

Para Cláudio Pesso, empresário, cliente da Comitiva dos Amigos, o trabalho de Júlio Pipoca “...é mais do que simplesmente vender comida típica, é sobre manter viva a chama e o sentimento de pertencimento de um povo, um patrimônio cultural que não pode morrer porque é parte da história do Pantanal, do Mato Grosso do Sul e também do Brasil”, relata ele.

De acordo com o turismólogo Ariel Albrecht, a Comitiva dos Amigos de Coxim – MS também “...já representa um ícone de promoção turística para o município e região, pois retrata a cultura e a tradição do povo pantaneiro como fatores de atratividade para o segmento do turismo, valorizando os saberes e tradições gastronômicas como experiência diferencial para visitantes e turistas que adentram a sua tenda”.

A primeira cidade da nova turnê será a capital, Campo Grande, onde Júlio apresentará a cultura

gastronômica pantaneira sob curadoria do restaurante Cerrado-Pantanal junto ao estande da Difusora Pantanal, na Expogrande, de 4 a 14 de abril.

Já de 17 a 23 do mesmo mês será a vez de Alcinópolis que celebra seu 32º aniversário com festejos diversos e uma cavalgada.

Outra cidade aniversariante será Figueirão, que recebe a comitiva de 01 a 05 de maio também com

celebrações festivas diversas e uma cavalgada.

Depois é a vez de Camapuã, onde a Comitiva participará da Expocam, de 6 a 12 de maio, na Acricam.

Na sequência Júlio pega de novo o estradão e vai até Rondonópolis, onde tem mais duas participações, uma na inauguração de um haras e outra numa celebração de aniversário de um velho amigo boiadeiro com direito a rodeio na festa de comemoração.

Depois disso Pipoca garante que volta à Coxim para atender a sua clientela todas às quintas-feiras na praça da antiga concha-acústica do município, onde já é a principal atração turística, “...mas não antes de um bom descanso para recuperar as energias e por ordem no barraco...”, brinca ele