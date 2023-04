Juma da primeira versão da novela Pantanal, Cristiana Oliveira visita Bioparque Pantanal

Divulgação

A atriz Cristiana Oliveira visitou o Bioparque Pantanal na tarde do último sábado (22) e se encantou com as belezas e o trabalho de educação ambiental desenvolvido no complexo de água doce.

Embaixadora das onças pintadas no Brasil, a Juma da primeira versão da novela Pantanal foi recebida pela diretora-geral do empreendimento, Maria Fernanda Balestieri. “Apresentamos a ela todos os espaços, as principais espécies e foi muito satisfatório ver sua reação diante das riquezas e belezas do nosso bioma pantaneiro, principalmente reconhecendo o trabalho desenvolvido aqui, que vai além da contemplação, focando no cuidado com o meio-ambiente”.

Cristiana aproveitou o pôr do sol para gravar um depoimento para as redes sociais do Bioparque. No vídeo, a atriz relatou a experiência como incrível, elogiou o trabalho desenvolvido com as crianças e diz se sentir feliz por conhecer vários pedaços do Pantanal em único lugar.

“Convido vocês a terem uma experiência única, conhecer nosso pequeno bioma. É uma experiência muito bacana, inclusive que ensina muito as crianças sobre educação ambiental que é extremamente importante para a sustentabilidade”, explica a atriz que por fim convida a todos para conhecer o local.