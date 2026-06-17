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Cultura

Leo Foguete e Seu Jorge aquecem o Festival de Inverno de Bonito em agosto

Edição de 2026 reúne música, artes visuais, dança, teatro, artesanato, cinema e diversas manifestações artísticas

Da redação

Publicado em 17/06/2026 às 12:33

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De 26 a 30 de agosto de 2026, a cidade de Bonito volta a ser palco de um dos mais importantes eventos culturais do Centro-Oeste brasileiro. O Festival de Inverno de Bonito chega à sua nova edição reunindo música, artes visuais, dança, teatro, artesanato, cinema e diversas manifestações artísticas que celebram a diversidade cultural de Mato Grosso do Sul e do Brasil.

Com uma programação que integra arte, território, memória e identidade, o festival apresenta uma proposta inspirada na ideia de que a arte nasce de muitos lugares e se manifesta em diferentes linguagens, conectando pessoas, histórias e experiências. A identidade visual desta edição tem como símbolo o udu-de-coroa-azul, ave emblemática de Bonito, reforçando a relação entre cultura, natureza e pertencimento.

Entre as atrações nacionais já confirmadas estão o cantor Ferrugem, que sobe ao palco no dia 27 de agosto; o fenômeno Leo Foguete, no dia 28; e o cantor, compositor e ator Seu Jorge, no dia 29 de agosto.

Além dos grandes shows, o público poderá prestigiar uma ampla programação cultural gratuita, com apresentações de dança, espetáculos teatrais, exposições de artes visuais, feira de artesanato, atividades formativas e uma edição especial do Cine Câmara, ampliando o diálogo entre o audiovisual e a comunidade.

A valorização da produção artística sul-mato-grossense seguirá como uma das marcas do festival. Nos próximos dias, o Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, lançará o edital para seleção das atrações regionais que integrarão a programação, garantindo espaço para artistas, grupos e coletivos culturais de todas as regiões do Estado.

Para o diretor-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Eduardo Mendes, a expectativa é de uma edição histórica, "o Festival de Inverno de Bonito é um dos maiores patrimônios culturais do nosso Estado. Estamos preparando uma edição que une grandes atrações nacionais à força da nossa produção artística regional, promovendo cultura, turismo e desenvolvimento econômico. A expectativa é receber milhares de visitantes e proporcionar experiências inesquecíveis para quem vive e para quem visita Mato Grosso do Sul."

O prefeito de Bonito também destaca a importância do evento para o município, "Bonito tem uma vocação natural para receber pessoas do mundo inteiro, e o Festival de Inverno fortalece ainda mais essa identidade. É um evento que movimenta a economia, gera oportunidades para empreendedores locais e valoriza nossa cultura. Estamos felizes em receber mais uma edição desse grande encontro entre arte, natureza e comunidade."

Realizado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Cultura, em parceria com a Prefeitura de Bonito, o Festival de Inverno de Bonito 2026 promete transformar a cidade em um grande palco de encontros, celebrando a riqueza cultural brasileira em um dos destinos turísticos mais admirados do país.

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