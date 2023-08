Levando destinos turísticos de MS, Fundtur participa de feira do Paraguai

Flutuação no Rio da Prata / Divulgação

A FundturMS (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul) marca presença durante evento do Meeting Brasil 2023 nesta segunda-feira (7), etapa Assunção (PY), em mais uma ação estratégica para promover e divulgar o Estado como um importante destino turístico. De acordo com o anuário 2022 do Observatório do Turismo de MS, o Paraguai é o terceiro maior emissor de turistas para Mato Grosso do Sul por via terrestre.

O Meeting Brasil 2023 é um evento que promove rodadas de negócios entre empresários brasileiros e agentes de viagens e operadores de turismo da América Latina. A edição deste ano teve quatro etapas, passando pelas cidades de Bogotá (Colômbia), Lima (Peru), Córdoba (Argentina) e, por último, Assunção (Paraguai). O objetivo evento é conectar os destinos turísticos brasileiros com seus principais emissores de viajantes estrangeiros.

Além dos mais de mil profissionais do turismo dos quatro países, o evento conta também com a participação de representantes dos Estados da Bahia, Ceará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Além dos gestores públicos, o Meeting Brasil reúne as associações, a rede hoteleira e de receptivos nacionais nas rodadas de negócios.

Meeting Brasil

Com o objetivo de impulsionar o fluxo de turistas internacionais, Mato Grosso do Sul fará capacitação para agentes de viagens presentes no evento com informações importantes sobre os destinos turísticos do MS. Além disso, MS estará presente nas mídias e comunicação visual do Meeting Brasil, além de contar com a presença de oito empresários do Mato Grosso do Sul que participam de rodadas de negócios com cerca de 250 Operadoras e Agentes de Viagens do Paraguai, para apresentar seus produtos e estabelecendo novas relações comerciais.