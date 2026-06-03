Levantamento ambiental da Bacia do Rio Formoso entra na reta final

Divulgação/Prefeitura de Bonito

Os estudos ambientais desenvolvidos na Bacia Hidrográfica do Rio Formoso avançaram para a etapa final de execução. O trabalho é realizado por equipes técnicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), por meio de convênio firmado com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação de Mato Grosso do Sul (SEMADESC).

Coordenados pelo Instituto Virtual Internacional de Mudanças Globais (IVIG/UFRJ), os estudos têm como objetivo fornecer subsídios técnicos para a gestão ambiental e o planejamento do uso dos recursos hídricos, contribuindo para a conservação ambiental e o desenvolvimento sustentável da região. O levantamento também integra as ações que irão subsidiar a elaboração do Plano Diretor de Bonito, fornecendo informações estratégicas para o planejamento territorial e ambiental do município.

Nos últimos meses, as equipes concluíram as atividades de campo relacionadas ao estudo hidrogeológico da área de banhados e nascentes do Rio Formoso, que busca compreender a dinâmica das águas subterrâneas e os processos de recarga das nascentes, fundamentais para a manutenção dos recursos hídricos da região.

Também foram finalizadas as campanhas de coleta e análise voltadas à avaliação da qualidade da água e da capacidade de carga de poluentes da bacia. Os trabalhos envolveram análises físico-químicas, hidrogeoquímicas e ambientais em diversos pontos de monitoramento, permitindo avaliar as condições dos recursos hídricos, identificar pressões ambientais e apontar medidas voltadas à conservação.

Além das atividades em campo, os estudos contemplaram levantamentos sobre a capacidade de carga turística da bacia, análises de uso e ocupação do solo, mapeamento hidrográfico, avaliação de áreas úmidas sensíveis e integração de informações ambientais em sistemas georreferenciados.

Considerada uma das regiões ambientais e turísticas mais importantes do Brasil, a Bacia do Rio Formoso desempenha papel fundamental para a economia, o turismo e a qualidade de vida em Bonito. Por isso, os resultados obtidos contribuirão para a elaboração de diretrizes de gestão territorial e ambiental voltadas à preservação dos recursos naturais e ao desenvolvimento sustentável do município.

Com a conclusão das etapas de campo, as equipes seguem agora para a fase de análises laboratoriais, consolidação dos dados e elaboração dos relatórios finais. A expectativa é que os resultados técnicos sejam apresentados nos próximos meses, oferecendo subsídios para o poder público, instituições ambientais e sociedade civil no planejamento sustentável de Bonito e de toda a Bacia do Rio Formoso.