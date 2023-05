Liderando em espécies, observação de aves pode potenciar turismo em Aquidauana

Registro feito na Lagoa Maior / Foto: Édson Miroto

Acontece na próxima quarta-feira, 3, o 1° Pantanaves, sediado em Aquidauana, com palestras e oficina de observação de aves. A região libera o número de espécies disponíveis e abre oportunidades para o turismo de observação.

Um dos palestrantes, Edosn Moroni Marques, biólogo e especialista em observação de aves, explica que o evento é divido entre duas etapas, sendo a primeira com debate sobre o assunto e a segunda no Global Big Day, maior evento do ramo do mundo.

"Aquidauana tem um grande potencial para a observação de aves e fauna. Hoje, na plataforma Wikiaves, a cidade tem 389 espécies na natureza, maior número no Estado, não só na região pantaneira, mas nos trechos do distrito de Piraputanga. Há um grande potencial turístico, com as serras e a biodiversidade", reforça.

Para Moroni, o evento abre possibilidades para um novo tipo de turismo-empreendedor, já que a cidade tem suporte para receber turistas do mundo todo, somando o clima favorável para cadeia da economia do turismo.

"Vem para ser uma atividade turística sustentável. O perfil do observador de aves se encaixa em um nível consciente, sustentável, com gasto acima do ticket médio. Então, a observação tem anseio em fazer a distribuição de renda para restaurantes, hospedagens, pilotagem de barcos, guias. A população deve se apropriar e ter orgulho da riqueza que tem".

Evento

As palestras acontecem no auditório da UFMS no Campus II, com o tema: “Meu Quintal”, com Luíz Felipe Pereira Mendes, fotógrafo de natureza e especialista em avistamento de aves; e a segunda palestra: “A importância de contemplar a natureza: da educação ambiental ao ecoturismo”, com o biólogo Fernando Ibanez Martins. Na sequência, haverá uma atividade prática de avistamento de aves na Lagoa Comprida. Já a segunda etapa ocorrerá no dia 13 de maio de 2023, na Estrada Parque de Piraputanga.

As inscrições serão feitas por um formulário que estará disponível no site do Instituto Morro Azul (www.institutomorroazul.com.br) e no Instagram @institutomorroazul.

São parceiros do evento o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e a Prefeitura de Aquidauana via Secretarias Municipal de Cultura e Turismo e de Meio Ambiente.