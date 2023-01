Machos de onças-pintadas são flagrados juntos no Pantanal

Os animais caminhavam bem próximos e tranquilos / Onçafari)

Duas onças-pintadas macho foram flagradas juntas no dia 11 de janeiro, na fazenda Caiman, em Miranda, no Pantanal sul-mato-grossense.

De acordo com o site Campo Grande News, o flagra chamou atenção da equipe Onçafari que, no dia, saiu em busca das onças na fazenda. Os guias ouviram o sinal do colar da onça batizada como Mango.