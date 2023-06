Mané Coxinha renasce e levanta o público em noite histórica

Mané Coxinha marcando sua forte presença no 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana / O Pantaneiro

Após atravessar dias delicados com seu estado de saúde, e enfrentar até mesmo a dúvida se estaria no palco do 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana, como vem fazendo desde a primeira edição, o cantor Mané Coxinha se apresentou não apenas como um artista, amado por seu público, mas como um milagre conquistado através da corrente de fé, realizada por seus amigos e fãs.



Conforme o roteiro produzido pela comissão organizadora do evento, por volta das 20h30 o artista subiu ao palco com a garra e a vibração, que são sua marca em todos os Encontros de Relíquias, de Aquidauana, anteriores. Com voz marcante, um repertório exclusivo e clássico, que agrada seus fãs de maneira incontestável, o artista apresentou mais uma bela performance, onde não precisou dizer ao que veio como a lenda viva do rock pantaneiro, mas chegou para provar que ele renasceu, e que a arte continua na sua veia.



Após levantar o público que o ovacionou, o cantor quando ele apresentou “Medo da Chuva”, de Raul Seixas, estava provado ali, que Mané Coxinha ainda tem muito o que fazer pela arte nas cidades de Aquidauana, Anastácio e pelos próximos Encontros de Relíquias, de Aquidauana. Ao final do show, em conversa com a equipe de O Pantaneiro, o artista era só alegria e gratidão.



“Foi uma sensação única. Na realidade, eu falei que vinha no show e fiz questão de vir. Foi uma emoção maravilhosa. A galera cantando junto. Eu fiz questão de agradecer a todos que rezaram, que oraram por mim, que passaram energias positivas. Foi maravilhoso o show. Está de parabéns o pessoal do Relíquias, o Rhobson e toda a organização. Toquei em todas as edições desde 2015. Eu costumo falar que Relíquias sem Mané Coxinha, é a mesma coisa que o festival de Salvador, sem Ivete Sangalo. Se não me engano é a 18ª, e ela cantou em todas. Eu também fiz questão de tocar e cantar em todas”.

Hoje, sábado, 10, a festa continua

Inscrições veículos, relíquias: das 10h às 12h - das 13h às 15h

Almoço (destinado aos reliqueiros de fora) - 12h

a partir das 18 horas com mais apresentações artísticas

• 18h00 às 19h30 - Marasmo

• 20h00 às 21h30 - Nomads

• 21h30 às 23h00 - Show de Motos

• 23h às 0h30 – Raimundos

O 7º Encontro de Relíquias de Aquidauana, é tradicionalmente organizado pelos amigos reliqueiros de Aquidauana, com realização da Prefeitura do Município, Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) com apoio do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul.