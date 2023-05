Mara Caseiro recebe secretário de turismo e lideranças indígenas para debate o setor

Encontro no gabinete / Foto: Divulgação

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) recebeu na última quarta-feira, 10, no gabinete o secretário de Turismo e Cultura, Celso Moraes, e líderes indígenas, para debater e buscar parcerias para impulsionar esses setores fundamentais para o desenvolvimento regional.

Durante a reunião, a deputada destacou a importância de valorizar a rica diversidade cultural existente no Estado e ressaltou a necessidade de investimentos e políticas públicas voltadas para o setor do turismo, visando promover o crescimento econômico e a geração de empregos.

Moraes apresentou propostas e projetos que buscam fomentar a atividade turística e a preservação da cultura local. Entre os temas abordados estiveram a criação de roteiros turísticos que explorem a cultura indígena, o estímulo à produção artesanal e a realização de eventos culturais.

Por vez, as lideranças indígenas, os caciques, Edelson Antônio da Aldeia Argola, Divanildo Felipe da Aldeia Morrinho, Edivaldo Antônio da Aldeia Cachoeirinha e Alvanilson vieira da Aldeia Babaçu, expressaram suas demandas e compartilharam experiências, ressaltando a importância de serem protagonistas nas ações que envolvem o turismo e a cultura em seus territórios.

O grupo reforçaram a necessidade de preservar e valorizar a herança cultural ancestral, garantindo que os benefícios do turismo alcancem as comunidades indígenas de forma sustentável e respeitosa.

Ao final da reunião, a Deputada Mara Caseiro manifestou seu apoio às demandas apresentadas, comprometendo-se a buscar recursos e defender as propostas discutidas no âmbito legislativo. A expectativa é que sejam desenvolvidas políticas inclusivas e estratégias que potencializem o turismo.

A visita do Secretário de Turismo e Cultura e das lideranças indígenas ao Gabinete da Deputada Mara Caseiro representa um marco para a promoção do turismo sustentável e da valorização da cultura no estado. Espera-se que esse encontro resulte em parcerias efetivas, medidas concretas e no fortalecimento da cooperação entre os diversos setores envolvidos.

*Com assessoria de imprensa.