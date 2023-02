Marca Brasil é relançada para retomar posição internacional do turismo brasileiro

Divulgação

As agências brasileiras que administram o comércio exterior e a promoção do turismo internacional, a Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo) e a ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), retomam a utilização da antiga logomarca que o país utilizou como Nation Brand entre 2005 e 2019, a “Marca Brasil”.

A medida é um marco temporal para o início de uma nova estratégia de reposicionamento da imagem do país, focada na sustentabilidade ambiental. Mato Grosso do Sul participa do processo de reconstrução da marca, inclusive, com a exibição da mesma na Morada dos Baís, em Campo Grande, e na Praça Central, em Bonito.

Em cerimônia realizada na semana passada em Brasília (DF) e que inaugurou a retomada da marca, o diretor-presidente da Fundtur (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul), Bruno Wendling, participou e falou sobre a simbologia do relançamento da Marca Brasil.

“Significa muito para a retomada do Brasil enquanto destino turístico internacional, competitivo, que tem diversidade, que preserva sua natureza. A Fundtur-MS tem utilizado a Marca Brasil há muitos anos, mesmo quando a gestão nacional anterior lançou uma nova", frisa Wendling, completando em seguida.

"Então, mantivemos o uso da Marca Brasil por entender o processo de construção dela lá em 2005, dentro do Plano Aquarela. Ficamos muito felizes que ela foi relançada e, junto com ela, novas ações e um redesenho e reposicionamento das estratégias de promoção do Brasil no mercado internacional. Tenho certeza que Mato Grosso do Sul vem como um dos destinos fortes e vamos participar dessa reconstrução junto com a Embratur. É um novo momento para o turismo brasileiro”, enaltece o titular da Fundtur.

Criada em 2005 pelo designer e ilustrador Kiko Farkas e atualizada pela última vez em 2010, a Marca Brasil é resultado do primeiro plano de marketing internacional do Brasil no exterior, o Plano Aquarela.

A Marca Brasil foi concebida para valorizar o colorido da identidade do Brasil.

Desde a concepção, adota o verde das florestas; o amarelo do sol, da luz e das praias; o azul do céu e das águas; o vermelho das festas populares, e o branco da vestimenta e da religião popular.

O projeto nasceu da inspiração de um desenho de Roberto Burle Marx, consagrado artista plástico e paisagista brasileiro.

A Marca Brasil foi desenvolvida com curvas e cores que valorizam a diversidade cultural e natural do país. “É um símbolo que marca a reconstrução do Brasil. Ela é um recado para o mundo, de que o país da sustentabilidade, da diversidade e do respeito está de volta”, avisa o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.

“O Turismo é uma das atividades econômicas mais importante do mundo e talvez a que mais garante a preservação. Ninguém quer visitar um país que destrói e queima suas florestas. As pessoas querem visitar um Brasil que preserva e tem responsabilidade climática. A gente quer que o nosso respeito à fauna, à flora, às florestas, à vida e à democracia sejam admirados pelo mundo e esse mundo possa nos visitar”, avalia Freixo.

O presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, destaca que a grande concentração de biodiversidade e riquezas naturais do Brasil, aliado à responsabilidade climática, criam uma grande oportunidade de promoção do turismo para os demais países.

“Isso vai fazer uma diferença na hora que o Brasil se recoloca na agenda positiva do planeta e como solução para a crise climática. A gente tem a implementação da sustentabilidade das mais diferentes formas, especialmente na vida de todos nós”, acredita.

Sustentabilidade

A ministra de Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, defendeu que o turismo seja uma das soluções para que “as reservas florestais brasileiras sejam instrumentos de proteção ambiental, mas, também, de desenvolvimento econômico e de inclusão social”.

Ela elencou as prioridades da ação conjunta entre o Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Turismo e Embratur, como a promoção dos Sítios do Patrimônio Natural da Humanidade reconhecidos pela UNESCO e a realização de melhorias na infraestrutura de visitação dos parques nacionais, a exemplo do que já existe em parques de países como África do Sul, Argentina e Chile.

A nova direção da Embratur criou em sua estrutura a Gerência de Sustentabilidade e Ações Climáticas e dará centralidade a este tema em sua atuação, formulando políticas e negociando parcerias internacionais em favor da neutralização da emissão de carbono nos destinos turísticos do Brasil. O corpo técnico também atuará para induzir estes destinos a incorporar políticas de sustentabilidade.

Uso comercial

A Marca Brasil retorna como uma Nation Brand que representa o país no comércio de produtos, serviços e turismo. Voltará a ser utilizada em produtos industrializados brasileiros para exportação, em parceria com a Apex Brasil.

No turismo, a marca voltará a ser usada em publicações de turismo e por todo o trade turístico: companhias aéreas, operadoras e agências de viagem, hotéis e pousadas, além dos mais diversos eventos no Brasil e no mundo.