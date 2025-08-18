Mato Grosso do Sul promove destinos turísticos no B2Meet

Flutuação no rio da Prata, em Bonito / Grupo Rio da Prata

O B2Meet reunirá cerca de 400 profissionais do trade turístico, incluindo agentes de viagens selecionados de todos os estados, em uma programação que envolve treinamentos, networking, apresentações e negociações diretas. O evento movimenta toda a cadeia produtiva do turismo e é reconhecido como um dos mais inovadores do calendário nacional.

De 20 a 24 de agosto de 2025, o turismo de Mato Grosso do Sul estará em destaque no B2Meet, um dos principais eventos do setor no Brasil, realizado pela Frt Operadora, em Natal (RN). A ação de promoção é liderada pela Fundtur-MS (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul), que leva ao evento estratégias de visibilidade e capacitação para agentes de viagens de todo o país.

Durante o encontro, a Fundtur-MS realizará cinco sessões de treinamento, em formato dinâmico de 15 minutos, para apresentar os principais destinos sul-mato-grossenses aos agentes de turismo presentes. Além disso, a marca “Isto é MS” terá ampla visibilidade, estampada em camisetas, materiais de comunicação visual, backdrop, banners e também no aplicativo oficial do evento. A divulgação dos atrativos do estado ainda será reforçada pelas mídias sociais da Frt Operadora.

Para o diretor-presidente da Fundtur-MS, Bruno Wendling, a presença no evento é estratégica: “Estarmos em eventos como esse é muito importante, pois reforça nosso posicionamento de mercado e o fomento da Fundtur no apoio à comercialização dos nossos destinos e produtos”, destacou.

*Com informações da Comunicação Fundtur-MS

