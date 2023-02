Mato Grosso do Sul promove turismo em eventos na Europa para atrair público internacional

De 1º a 5 de março de 2023, o turismo de Mato Grosso do Sul estará na BTL 2023 Bolsa de Turismo de Lisboa / Divulgação

Destinos turísticos de Mato Grosso do Sul, como Pantanal e Bonito/Serra da Bodoquena, começam o ano nas principais prateleiras do mercado internacional. A ação promocional é uma parceria da FundturMS (Fundação de Turismo de MS) com a Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo).

De 1º a 5 de março de 2023, o turismo de Mato Grosso do Sul estará na BTL 2023 – Bolsa de Turismo de Lisboa, em Lisboa, capital de Portugal. E de 7 a 9 de março, será a vez da ITB Berlin, na capital da Alemanha. O diretor-presidente da FundturMS, Bruno Wendling, conta como serão as participações do turismo de Mato Grosso do Sul nessas feiras, consideradas umas das mais importantes do mundo.

Rota Gastronômica Pantaneira

“Na BTL teremos uma ação super legal, em parceria com o Sebrae, que é o lançamento internacional da Rota Gastronômica Pantaneira. Durante três dias teremos uma cozinha-show com a presença dos chefs Paulo Machado e Moacir Sobral que vão apresentar algumas delícias, especialmente das pousadas pantaneiras. Termos a oportunidade de promover os nossos destinos ao público B2B (Business to Business) e público final que participarão da feira”, explica o diretor-presidente da FundturMS.

“E na ITB Berlin, maior feira de turismo do mundo, atenderemos principalmente o mercado alemão. Este é um dos principais mercados que consomem o turismo de Mato Grosso do Sul e essa é uma ação muito importante para o fomento do turismo do estado. Nas duas ações, a parceria com a Embratur é muito importante para o nosso destino”, complementa Wendling.

Mercado europeu

Segundo o Anuário Estatístico de Turismo de 2021 – Ano base 2020, do Ministério do Turismo, a Alemanha foi o 7º maior emissor de turistas internacionais para o Brasil e Portugal o 10º.

Conforme o Observatório do Turismo e Eventos de Bonito-MS, em 2022 a Alemanha foi o 3º maior emissor de turistas internacionais para o Mato Grosso do Sul. Portugal foi o 11º e empatou com outros países europeus.

E de acordo com o Observatório de Turismo de Mato Grosso do Sul (Anuário 2020 – ano base 2019), Bonito é o destino preferido dos turistas europeus com 33,3%, seguido de Campo Grande (30,9%) e Miranda (10,5%).