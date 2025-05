Mercado do antigomobilismo movimenta R$ 32,6 bilhões anualmente no Brasil

Grande público comparece ao evento Encontro de Relíquias, que vai para sua nona edição / O Pantaneiro

O presidente do Conselho Consultivo da Federação Brasileira de Veículos Antigos, Roberto Suga, disse que “o mercado de antigomobilismo, ou de carros antigos, está em expansão no Brasil e movimenta cerca de R$ 32 bilhões e 600 milhões de reais anualmente”.

Desfile de carros antigos no centro de Aquidauana, por ocasião do Encontro de Relíquias, foi cena vista a cada ano últimos 8 anos (Foto O Pantaneiro)

Para 2025, a perspectiva é de que este mercado continue a crescer, com a consolidação de modelos clássicos modernos, que completam 30 anos de lançamento, e a crescente procura por carros antigos por parte dos investidores.

Os modelos lançados nas décadas de 1990 e 2000, como o Ford Fiesta 2010, estão, cada vez mais valorizados. Este segmento, impulsiona o setor de restauração e de eventos realizados em nível municipal, estadual, nacional e internacional.

Carros antigos de mais de 25 municípios desfilaram pelas ruas centrais de Aquidauana, no ano passado (Foto O Pantaneiro)

A isenção do pagamento do IPVA (Imposto Sobre Propriedade de veículos Automotores) para veículos com 20 anos de fabricação em São Paulo e 15 em outros estados, também beneficia proprietários do Acre, Mato Grosso do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul.

A movimentação econômica, através dos eventos a cada dia mais aprimorados, aquece a economia das cidades e melhora a vida de famílias inteiras que comercializam seus produtos ou prestam serviços.

Além do grande público, com inúmeras atrações, evento reúne aficionados por carros antigos, que são utilizados no cotidiano (Foto O Pantaneiro)

Micros, pequenos e médios empresários também se beneficiam com uma fatia do bolo. É o caso de eletricistas, ambulantes, serviços gerais, seguranças, empresários de hotéis, bares, restaurantes e similares, além de oficinas e postos de combustíveis.

O maior evento antigomobilismo do mundo é o Pebble Beach Concours d’Elegance, realizado nos Estados Unidos. Aquidauana, está na rota dos eventos antigos, com a realização anual do Encontro de Relíquias, pelos amigos reliqueiros de Aquidauana.