Ministério escolhe consultoria para impulsionar turismo de observação de aves

A iniciativa integra um movimento de crescente valorização do Turismo de Observação de Vida Silvestre / Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O Ministério do Turismo divulgou o resultado do edital de contratação de consultoria para o mapeamento do turismo de observação de aves no país. A bióloga Cecília Licarião — diretora do projeto Aves de Noronha e presidente do Instituto Retriz — foi a profissional escolhida, por meio de processo seletivo conduzido em parceria com a UNESCO.

A iniciativa integra um movimento de crescente valorização do Turismo de Observação de Vida Silvestre (TOVS), com destaque especial para o segmento de observação de aves, conhecido como aviturismo. Essa modalidade tem ganhado espaço nos mercados nacional e internacional, oferecendo experiências imersivas em ambientes naturais. Além de aproximar as pessoas da natureza, o aviturismo contribui para a conservação da biodiversidade, a educação ambiental, a valorização cultural, a produção de conhecimento científico e a geração de renda para comunidades locais.

A consultoria irá colaborar na realização de estudos, diagnósticos e na sistematização de dados sobre o turismo de observação de aves no Brasil. O trabalho também inclui a identificação de boas práticas – nacionais e internacionais – e o mapeamento de experiências e serviços turísticos existentes, com o objetivo de subsidiar a formulação de políticas públicas mais eficazes e sustentáveis para o setor.

“Essa iniciativa reforça o compromisso do Ministério do Turismo com o desenvolvimento de um turismo sustentável, que valoriza a natureza, promove a inclusão, fortalece a sociobiodiversidade e movimenta as economias locais, por meio do contato com a biodiversidade brasileira”, destaca a secretária nacional de Políticas de Turismo, Cristiane Sampaio.

Cecília Licarião é bióloga e mestre em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal do Ceará. Atua na conservação de aves e no engajamento de comunidades por meio da ciência cidadã e do turismo de natureza. Fundadora do projeto Aves de Noronha, desenvolve experiências imersivas em áreas protegidas, integrando turismo e conservação ambiental. Em sua trajetória acadêmica, realizou intercâmbio na Universidade do Porto (Portugal, 2012–2013) e na Irlanda, em 2020.

*Com informações da Agência Gov.br

