Miranda chega aos 245 anos seduzindo e encantando moradores e visitantes 

Registros do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) apresentam que o município de Miranda é mais uma riqueza do Pantanal sul-mato-grossense fundado em 16 de julho de 1778, a partir da construção do Presídio Nossa Senhora do Carmo do Rio Mondego, reduto construído pelo governador-general Caetano Pinto de Miranda a mando do Capitão das Conquistas João Lemes do Prado e seu objetivo era defender a região contra possíveis ataques de bandoleiros (Castelhanos de Assunção).

O censo 2022 revelou que a população de Miranda soma em 25.536 habitantes, ocupando a 21ª posição no Estado de Mato Grosso do Sul por população, a 99ª em habitantes na região centro-oeste e entre os municípios brasileiros, Miranda está na 1.319ª posição em números de habitantes. O município tem, ainda, uma grande população de indígenas de etnia predominante dos Terena, sendo a segunda maior do estado.

Seu nome inicial era Mondego, que depois formou-se o povoado que crescia vagarosamente, lutando sobretudo, com a falta de melhores meios de navegação pelo Rio Mondego, atual Miranda, sobrevivendo graças ao ideal dos que lançaram seus fundamentos.

Vários anos mais tarde, o Capitão Francisco Rodrigues do Prado, irmão do fundador do presídio, empenhou-se no sentido de conseguir sua elevação à vila, o que sucedeu em 30 de maio de 1857, por Lei Provincial, recebendo o nome de Miranda.

Posteriormente, visando a proteção da vila, o Governo Imperial determinou a fundação da Colônia Militar de Miranda. Com a instalação das tropas militares, a vila iniciou uma fase de rápido crescimento e desenvolvimento.



Miranda é um dos mais antigos municípios de MS e orgulho de seu povo

Vizinha de Aquidauana e Bodoquena, Miranda é integrante da mesorregião dos Pantanais Sul Mato-grossenses, o município que soma mais de 200 anos de história, é um lugar que atrai visitantes para o ecoturismo e principalmente praticar a pesca esportiva, no rio que leva o nome do município e que é afluente, pela margem esquerda, do rio Paraguai, com nascente no município de Jardim. Seus formadores, córrego Fundo e rio Roncador, nascem na serra de Maracaju. Faz limite entre os municípios de Jardim e Guia Lopes da Laguna, banhando ambas as cidades; entre o município de Bonito e os de Guia Lopes da Laguna, Nioaque, Anastácio, Miranda e entre este e os de Bodoquena e Aquidauana. Passa nas proximidades da cidade de Miranda. Deságua no rio Paraguai na altura do distrito de Albuquerque, já no município de Corumbá. O rio Miranda foi conhecido pelos nomes Mbotetey (palavra de origem guarani, significa rio sinuoso), Marrecos e Mondego.

O rio que leva o nome da cidade é um dos maiores afluentes do rio Paraguai, e é navegável a partir da cidade de Aquidauana até a sua foz, localizada em Miranda. Conhecido pela intensa atividade pesqueira, o rio Miranda nasce na serra de Maracajú, entre Jardim e Ponta Porã e possui 700 quilômetros de extensão. O município chega a essa idade carregada de bons causos, certamente contados às margens de seu rio, numa roda de tereré, ouvindo o melhor sertanejo e degustando um suculento pintado içado das águas do rio Miranda.