Mirandense fisga jaú de 1,47m no rio Miranda e protagoniza emocionante cena

Para pescadora, emoção foi surreal / Arquivo pessoal

A pescadora mirandense Lulu Pereira viveu uma experiência inesquecível na última quarta-feira (16) ao fisgar um imenso jaú de 1,47 metro no rio Miranda. O que mais chamou atenção, além do tamanho do peixe, foi o fato de Lulu ter conseguido colocá-lo sozinha no barco — um verdadeiro show de habilidade e persistência.

Acompanhada do marido, do filho Richardson e do guia de pesca Rodrigo Zóio, Lulu contou à reportagem de O Pantaneiro que o grupo permaneceu cerca de uma hora no rio até o momento em que o peixe fisgou a isca.

“Quando eu fisguei o peixe, a briga durou em torno de 40 minutos. Eu nunca tinha pego um jaú desse tamanho, mas com a ajuda e a experiência do Rodrigo, que foi me passando instruções, conseguimos embarcar o peixe. Foi uma emoção surreal”, relatou.

Apesar da adrenalina da captura, a pescadora revelou que já havia vivido um momento parecido, ao fisgar um pintado de 1,46 metro, mas destacou que o jaú foi, até agora, seu maior troféu.

A atitude consciente também foi destaque: o jaú foi devolvido ao rio em apenas 50 segundos, reforçando o respeito à natureza e à prática da pesca esportiva. “Foi uma experiência incrível”, completou Lulu, ainda empolgada com o feito.

