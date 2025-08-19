Monumento dos Tuiuiús é revitalizado no Aeroporto de Campo Grande

Borsari Comunicação

O Monumento dos Tuiuiús, um dos principais cartões-postais de Campo Grande, passou por um processo de revitalização e foi entregue oficialmente nesta terça-feira (19) em cerimônia realizada no Aeroporto Internacional da Cidade Morena, onde está localizado.

A restauração foi resultado de uma parceria. As obras haviam sido danificadas por um vendaval e agora retornam como símbolos da cidade e da cultura pantaneira.

Criado há 25 anos, o Monumento dos Tuiuiús homenageia o Pantanal e simboliza a integração entre natureza e aviação, com as aves representadas em posições que lembram pouso, decolagem e abastecimento.

O artista Cleir destacou a emoção de ver o monumento renovado: “É gratificante saber que a obra, que fiz há 25 anos, continua sendo um símbolo reconhecido do Pantanal.”

Os nomes dos Tuiuiús

As esculturas receberam seus nomes em 2018, por meio de um concurso cultural. O policial civil Izaltino Ojeda Pereira foi o vencedor e batizou as aves como Asa Branca, Majestoso e Zé Bicudo. Segundo ele, o monumento é mais que uma obra de arte: é um símbolo cultural que precisa ser preservado para as próximas gerações.

