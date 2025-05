Moradores e turistas aprovam Semana do Meio Ambiente do IFMS em Aquidauana

Moradores e turistas, são algumas das centenas de pessoas que estiveram no Parque da Lagoa Comprida no sábado, dia 24 / Foto: O Pantaneiro

Desde o dia 19 de maio, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul-Campus Aquidauana, desenvolve no município, o evento denominado “Semana do Meio Ambiente”. O Calendário Acadêmico de 2025, prevê atividades até o dia 13 de junho e, no último sábado, a programação envolveu a população em atividades diversificadas no Parque da Lagoa Comprida.

Houve a participação de adultos e crianças, famílias inteiras, e até mesmo os idosos, em brincadeiras, praticando arborismo, canoagem, circuito de airsoft, parede de escalada, regata, tirolesa e travessia da lagoa.

Travessia da Lagoa Comprida em botes e canoas, algumas das atividades do evento “Cidade da Aventura”, da Semana do Meio Ambiente (Foto: Ademar Cardoso)

A equipe envolvida na realização do evento, desenvolveu atividades educativas e recreativas. Havia praça de alimentação no estacionamento fora do parque, uma oportunidade para vendedores ambulantes e feirantes comercializarem seus produtos.

A população aprovou a iniciativa, abertamente, em entrevistas para a reportagem do Jornal O Pantaneiro. A empreendedora Graziela Franco, disse que “o evento é muito importante para a sociedade, a nossa cidade precisa muito desta conscientização de preservação do meio ambiente, para as pessoas entenderem como funciona a convivência da natureza para gente sobreviver.”

Parque da Lagoa Comprida foi cenário perfeito para atividade de conscientização sobre a importância da conservação do meio ambiente (Foto: O Pantaneiro)

A professora e decoradora Viviane Paiva, ficou impressionada com a quantidade de pessoas e com a boa organização do evento. Com a filhinha no colo, ela disse que “é tudo muito lindo, ver jovens, senhores, crianças, todo mundo se divertindo, e aproveitando a natureza, que é belíssima… e vamos cuidar do meio ambiente, porque é muito importante.”

Raimundo Freitas, autônomo, comentou que “o evento veio ao encontro do anseio da população, faz falta em Aquidauana, tá todo mundo de parabéns… e reforça este ponto turístico no município.”

Orenilda dos Santos, auxiliar de serviços gerais, observou que “faz tempo que a Lagoa (Parque Lagoa Comprida) estava parada e a gente precisa muito de movimento aqui, sem contar que aqui tem os bichinhos para gente ver, como araras, por exemplo. Estou gostando muito do evento”.

A professora aposentada, Tereza Bazan Ferreira, é turista do Rio de Janeiro e veio visitar Aquidauana, acompanhada de sua mãe, Lair Bazan Ferreira, que nasceu no município de Miranda, há 97 anos.

“Este evento é muito importante para a socialização entre as pessoas, conscientiza sobre a preservação da natureza… e este cenário natural da Lagoa Comprida, é maravilhoso, porque tem o verde e sem a natureza a gente não sobrevive”, comentou Tereza Bazan.

A tarde no parque da Lagoa Comprida começou às 15h e terminou às 20h. Para sua realização, o IFMS-Campus Aquidauana, teve apoio da Prefeitura e do 9° Batalhão de Engenharia e Combate - Batalhão Carlos Camisão.

Evento “Cidade da Aventura”, do IFMS, teve apoio do 9° Batalhão de Engenharia de combate-Batalhão Carlos Camisão

