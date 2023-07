Morro do Paxixi em Camisão é um oásis em Aquidauana

Retratos da beleza: O olhar sensível de Luciana Ojeda e Beto Nascimento em Camisão / Beto Nascimento

Para aqueles que aceitam o desafio de um turismo fora dos centros urbanos, os Distritos de Camisão e Piraputanga, podem oferecer dois desafios. Poder optar em descobrir uma região que expressa beleza natural e peculiar impressionantes e a possibilidade de um turismo mais emocionante com esportes em solo ou nas águas do Rio Aquidauana, que contornam a estrada Parque, entre a serra de Maracaju, vegetação do Cerrado e o asfalto, com seus contornos onde a cada curva, o visitante se surpreende com uma beleza que vai se revelando quase que inacreditável.

Essa descoberta começa pela Estrada Parque de Piraputanga, que compreende um trecho de 42,5 quilômetros contínuos de pista asfaltada, que passa pelos distritos de Palmeiras (Dois Irmãos do Buriti), Piraputanga e Camisão (Aquidauana).

Encante-se com a natureza: Turismo surpreendente em Aquidauana, MS - Foto: Beto Nascimento

A região que oferece uma infraestrutura com restaurantes, hotéis e ecoturismo de aventura, realiza com frequência, eventos esportivos onde recentemente aconteceu um dos maiores eventos de Mountain Bike de Mato Grosso do Sul. O Piraputanga Adventure é um evento esportivo que, além de divulgar a prática esportiva do mountain bike, promove o turismo esportivo na cidade de Aquidauana, principalmente nos distritos de Camisão e Piraputanga. O evento reúne pessoas de vários estados do país e conta com a participação de atletas de países vizinhos da América do Sul.

No evento com essa modalidade, que aconteceu no dia 3 de julho, o casal Luciana Ojeda e Beto Nascimento, que são fotógrafos, e frequentadores da região devido às belezas, saíram de Campo Grande, e seguiram para Piraputanga para fotografar e desfrutar dessa região que, eles consideram renovadora de energias. Os dois são frequentadores do local e revelam que a cada retorno a emoção é sempre nova.

“Estivemos várias vezes na região, tanto a trabalho quanto para lazer. Conhecemos há muitos anos, quando era tudo muito diferente. Mas a primeira vez fomos surpreendidos pela beleza e paz do lugar. Dessa vez, viemos a trabalho e esticamos para aproveitar e prestigiar o Piraputanga Adventure, que, em todas as edições, surpreende pela organização e beleza da prova. É sempre emocionante, mesmo não participando da prova, ver toda a movimentação, alegria, superação da galera e contentamento dos moradores com a energia que rola sempre. Trouxemos nossa filha que pode pela primeira vez subir o Morro do Paxixi. Vê-la naquela imensidão da natureza foi um momento que ficará para sempre no coração. Andando pedalando ou simplesmente contemplando, a região é linda e você volta renovado”. Filha do casal Luciana Ojeda e Beto Nascimento, Pietra Maria - Foto: Beto Nascimento

Morro do Paxixi; um local místico onde cada visitante vive uma emoção diferente

O deslumbrante e grande estrela da região, o morro do Paxixi expressa um misto de imponência e misticismo que encanta e atrai. Diz a lenda, que o nome Paxixi vem do tupi-guarani e significaria “o morro que chora”. Segundo as tradições indígenas - na região de Aquidauana habitam cerca de 10 mil indígenas - o morro é um lugar sagrado, onde os deuses choram, e suas lágrimas formam as nascentes dos rios, que correm pela região favorecendo a vegetação, a vida animal e ao ecossistema. Luciana destaca que essa beleza começa desde o início da estrada na saída da rodovia.

“Começando pela estrada, desde que você sai da BR, e começa a estrada parque, é uma imensidão de beleza! Os Ipês, os morros, a serra, as aves é uma região muito linda! Constatar que a cada estão investindo, estão valorizando ainda mais os lugares e que cada vez mais seremos bem recebidos”, sugere Luciana.

A estrada Parque tem muitos atrativos naturais, como as cachoeiras do Rio Aquidauana e alguns afluentes, balneários, pesqueiros, por exemplo, como os córregos Morcego, Paxixi, das Antas, Piraputanga, Benfica, Ribeirão Vermelho, Laranja e o Rego são afluentes da bacia do Rio Aquidauana na margem direita ao longo da Estrada Parque de Piraputanga com as das formações da Serra de Maracaju.

Culinária deliciosa encontrada pela família na Estrada Parque - Foto: Beto Nascimento

O morro do Paxixi não é apenas uma maravilha da natureza. Nele há história. A da humanidade, por exemplo, se registra na região, onde arqueólogos já identificaram o morro e todo o ambiente, como um sítio arqueológico reconhecido pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) visto que, a área foi ocupada por habitantes há mais de 10 mil anos, no final da era do gelo.

A fotógrafa Luciana e o marido são frequentadores que recomendam a todos a região do morro do Paxixi, em Camisão, Aquidauana. Eles destacam que além das maravilhas o local oferece aos visitante, boa culinária, caminhada, pedaladas, contemplação, descanso. Para o casal, seja qual for o motivo da viagem vale muito a pena fazê-la.

Na próxima viagem quem deseja fugir dos centros urbanos ou do litoral deve buscar essa rota que oferece ângulos para fotografias tão impressionantes e únicos quanto diversos outros pelo mundo afora.