MS apresenta novidades do turismo na ABAV Expo 2025

Evento acontece de 8 a 10 deste mês no Rio de Janeiro
De 8 a 10 deste mês, Mato Grosso do Sul participa da ABAV Expo 2025, realizada no Riocentro Convention & Event Center, no Rio de Janeiro. Considerado o maior evento do turismo brasileiro, o encontro reúne profissionais do setor para troca de experiências, capacitações e divulgação de destinos e produtos turísticos.
Segundo o diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), Bruno Wendling, o Estado aproveitará o espaço para apresentar novas ações e produtos desenvolvidos pelo trade. “Esse ano os lançamentos serão dos empresários de Mato Grosso do Sul, que entenderam nossa estratégia de usar feiras como essa para apresentar suas novidades. O espaço contará também com rodas de conversa e pequenas capacitações”, explicou.
A participação do Estado contará com apoio do Sebrae/MS e reunirá mais de 20 empresários do setor, que promoverão atendimentos e divulgação dos atrativos turísticos regionais. Entre as novidades, haverá um espaço exclusivo para capacitações, voltado à apresentação de produtos e experiências.
Em parceria com a organização da ABAV Expo, o estande de Mato Grosso do Sul adotará práticas sustentáveis, com inventário e compensação das emissões de gases de efeito estufa. Wendling também representará o Estado como mediador do painel “Águas+ Turismo nas Zonas Costeiras e Regeneração Marinha”, no espaço Abav Talks.
A cultura e a gastronomia sul-mato-grossense também estarão em destaque. O estande contará com painéis assinados pelos artistas Gabriel Gabino e Isaac de Oliveira, e apresentações culinárias diárias no Cooking Show, com os chefs Marcilio Galeano, Lucas Caslu e Marlon Libório.
Além disso, o Estado participará de ações no estande do portal BrasilTuris, com coquetéis regionais nos dias 8 e 9 de outubro, das 18h às 20h.
