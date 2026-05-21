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MS avança nas ações do turismo acessível e inclusivo

A iniciativa integra a estratégia do Estado para fortalecer políticas públicas de acessibilidade

Da redação

Publicado em 21/05/2026 às 13:54

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Divulgação/Governo de MS

Mato Grosso do Sul deu mais um passo na consolidação de um turismo preparado para receber todos os públicos. Durante o evento “Mato Grosso do Sul: Especial por Natureza”, a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS) lançou oficialmente a campanha promocional “Turismo Acessível e Inclusivo” e apresentou uma série de sete manuais técnicos voltados à qualificação do trade turístico.

A iniciativa integra a estratégia do Estado para fortalecer políticas públicas de acessibilidade, ampliando a oferta de experiências mais acolhedoras, seguras e inclusivas para pessoas com necessidades específicas.

Na ocasião, foi exibido o vídeo oficial da campanha, desenvolvido para sensibilizar empresários e profissionais do setor sobre a importância da inclusão como um diferencial competitivo e, sobretudo, como um compromisso com a hospitalidade.

Manuais

Também foram lançados sete manuais técnicos com orientações práticas para empreendimentos turísticos, atrativos, meios de hospedagem, guias e demais profissionais do setor. Os materiais abordam boas práticas de atendimento a pessoas cegas ou com baixa visão, pessoas surdas, com mobilidade reduzida, deficiências invisíveis, deficiência intelectual e pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), entre outros públicos que demandam atenção especializada, como pessoas idosas.

Os conteúdos têm como objetivo apoiar o trade turístico na compreensão das necessidades específicas dos visitantes, contribuindo para a oferta de experiências mais acessíveis e acolhedoras em todo o estado.

Após o lançamento, o talk show “Acessibilidade é parte da hospitalidade de um destino” reuniu a coordenadora do Programa Turismo Acessível e Inclusivo da FundturMS, Telma Nantes, e Francine Prado, mãe de uma pessoa com TEA, com mediação de Giovanni Venturini. O debate abordou os desafios e as oportunidades para tornar os destinos turísticos mais preparados para receber diferentes perfis de visitantes.

Para o diretor-presidente da FundturMS, Bruno Wendling, a iniciativa reforça o compromisso do estado com um turismo mais humano e acessível. “Mais do que promover destinos, precisamos garantir que as experiências turísticas sejam acessíveis para todas as pessoas. O lançamento desta campanha e dos manuais representa um compromisso concreto de Mato Grosso do Sul com um turismo mais humano, inclusivo e preparado. Estamos trabalhando para estruturar o estado como referência nacional em turismo acessível e inclusivo, qualificando o trade turístico e fortalecendo oportunidades para todos”, destacou.

Segundo Telma Nantes, os materiais foram elaborados para orientar o setor de forma prática e objetiva. “O turismo acessível e inclusivo começa no acolhimento, na informação e na preparação das equipes. Esses manuais mostram que inclusão não é apenas adaptação, mas também respeito, pertencimento e oportunidade. Nosso objetivo é fazer com que cada visitante se sinta verdadeiramente bem recebido em Mato Grosso do Sul”, finalizou.

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