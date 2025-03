MS brilha na FIDI 2025 e conquista trÃªs prÃªmios de turismo inteligente

Divulgação

Mato Grosso do Sul foi o grande destaque na FIDI (Feira Internacional de Destinos Inteligentes) 2025, ao conquistar três prêmios no Prêmio Ibero-Americano de Destinos Inteligentes na noite desta quarta-feira (19). A premiação reconhece iniciativas inovadoras em sustentabilidade, tecnologia, acessibilidade e governança, reforçando o protagonismo do estado na transformação do turismo por meio de soluções inteligentes e sustentáveis.

A FIDI Bonito 2025 vai até 22 de março, com a participação de representantes do Brasil e outros países da América Latina. A premiação destacou destinos e organizações que estão transformando o turismo por meio de soluções inteligentes, conectadas e sustentáveis.

Na categoria Sustentabilidade Ambiental, o projeto “Bonito Carbono Neutro” foi reconhecido por seu compromisso global com a preservação e a inovação no turismo sustentável. Na categoria Governança, o “Observatório do Turismo de MS” recebeu o prêmio pelo seu papel estratégico na gestão e análise de dados turísticos. Já na categoria Tecnologia e Gestão de Dados, a “Alumia - Plataforma de Inteligência Turística de MS” se destacou pela inovação na coleta e uso de informações para aprimorar o desenvolvimento do setor.

Conforme o diretor-presidente da Fundação de Turismo, Bruno Wendling, os prêmios recebidos são frutos de uma construção que vem desde 2017.

"Estamos muito felizes por esse reconhecimento! Sempre valorizamos a tomada de decisão baseada em dados, contando com uma plataforma robusta e uma base de informações sólidas. Esse trabalho em conjunto com o trade fortalece a governança e consolida, cada vez mais, Mato Grosso do Sul como referência na gestão do turismo no Brasil”.

“É uma satisfação muito grande, a gente estar podendo fazer essa entrega. É um reconhecimento de fato de todo o trabalho que estamos desenvolvendo na fundação, desde de 2017 com a implementação do observatório de turismo”, enfatiza a gerente do Observatório do Turismo de Mato Grosso do Sul, Danielle Moura.

Bonito Carbono Neutro

Bonito é o primeiro destino de ecoturismo do mundo a receber 'Certificação Carbono Neutro'. O município em 2022 recebeu o certificado de primeiro destino de ecoturismo carbono neutro do mundo, selo que permite a promoção de ações que impulsionem a inovação de produtos e serviços inteligentes e representa um compromisso com o meio ambiente.

A medida reafirma o compromisso e a liderança do município como o primeiro destino de ecoturismo certificado Carbono Neutro do mundo. A certificação segue os critérios da Green Initiative, entidade certificadora, e reforça o cumprimento dos compromissos assumidos na Declaração de Glasgow de Ação Climática no Turismo, uma iniciativa promovida pela ONU Turismo, da qual a Fundação de Turismo de MS é signatária desde 2022, como o primeiro órgão público do Brasil a assumir este compromisso e a liderança da pauta 'clima e turismo' na América Latina.

Observatório do Turismo de MS

O Observatório do Turismo de MS, tem o objetivo de contribuir com o aprimoramento do conhecimento sobre o setor e o impacto proporcionado pelo mercado de viagens na economia do Estado de Mato Grosso do Sul.

Busca desenvolver estudos e pesquisas que permitam um melhor conhecimento da oferta e demanda turística, visando dar suporte ao planejamento, gestão e monitoramento na Fundação de Turismo de MS, bem como, disponibilizar dados e indicadores para instituições de ensino, imprensa e investidores visando contribuir para tomada de decisões e captação de investimentos.

Alumia

Alumia é a plataforma de Inteligência Turística de Mato Grosso do Sul, que oferece dados aos empresários e gestores do estado. A plataforma foi desenvolvida com base em dados primários coletados pelo Observatório de Turismo do MS, dados de fontes oficiais e órgãos de estado, e ainda de Big Data. Os dados estabelecem o perfil do turista, contagem de fluxos de passagens, atrativos mais visitados e muitos mais.

Sobre FIDI Bonito 2025

A Feira é organizada pelo ICF (Instituto Ciudades del Futuro), entidade líder na movimentação e implementação do modelo DTI (Destino Turístico Inteligente) nas Américas. O objetivo é compartilhar experiências e conhecimentos sobre o modelo DTI, e é realizada com o apoio do Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundtur e Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

O município de Bonito é referência mundial em ecoturismo, e durante a FIDI tem reunido profissionais do setor turístico, empresários, gestores públicos, organizações não governamentais de diferentes lugares do mundo e estudantes para debater inovação, sustentabilidade e tecnologia no turismo.

Em 2024, o evento teve público de mil pessoas em Curitiba (PR), representando 160 instituições de 25 países da América Latina, Caribe e Europa.