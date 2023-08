MS capacita agentes de viagens para promover o turismo no sul do País

Divulgação

De 14 a 17 de agosto, o turismo de Mato Grosso do Sul percorre cinco cidades do Paraná e Santa Catarina em roadshow exclusivo para promover e divulgar os destinos do Estado. O evento é uma parceria da Fundação de Turismo de MS com a BWT Operadora e conta com a participação de oito empresários do trade sul-mato-grossenses.

O diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling, fala sobre a sólida parceria com a BWT. “Nos últimos temos trabalhado muito e sempre ficamos satisfeitos com os resultados entregues. Nossa expectativa para mais esse roadshow é que a gente consiga fortalecer ainda mais nossos destinos com os agentes de viagens presentes. Como principal resultado esperamos o aumento da oferta de roteiros e produtos de Mato Grosso do Sul na prateleira dessas agências e, consequentemente, o aumento de fluxo turístico nos destinos do Estado. Estamos animados e torcendo mais uma vez para o sucesso do evento”, exalta.

Em cada cidade visitada pela exposição itinerante foram convidados cerca de 50 agentes de viagens. A agenda prevê interação, networking, qualificação através de capacitações e conhecimento profundo dos destinos de MS, com seus produtos e serviços disponíveis. O objetivo é ampliar a divulgação e comercialização do destino nas cidades.

Confira a programação:

14/08/23 - Cascavel / PR (10h30 às 13h30)

15/08/23 - Londrina / PR (10h30 às 13h30)

16/08/23 - Maringá / PR (10h30 às 13h30)

17/08/23 - Joinville / SC (10h30 às 13h30)

17/08/23 - Curitiba / PR (19h às 22h)

'Agente tá On' - Azul Viagens

Nos dias 11 e 12 de agosto, o turismo de MS marcou presença no “Agente Tá On”, um dos maiores e mais importantes eventos da Azul Viagens com foco no mercado B2B. A Fundtur realizou capacitações sobre as regiões de Bonito/Serra da Bodoquena e Pantanal para agentes de viagens presentes e expôs os destinos turísticos para aproximadamente 4.000 consumidores finais.