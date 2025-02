MS destaca turismo na FITUR Madrid com parcerias

Divulgação

O turismo de Mato Grosso do Sul abriu a agenda anual de promoção e divulgação na Feira Internacional de Turismo (FITUR), que registrou um recorde de visitantes em 2025 com a presença de 255 mil pessoas. O evento foi realizado de 22 a 26 de janeiro, em Madri, capital da Espanha.

Entre as ações promovidas por Mato Grosso do Sul na feira, um dos grandes destaques foi o cooking show com o Chef Paulo Machado, que apresentou a história gastronômica de Bonito e Pantanal, proporcionando uma verdadeira imersão nos sabores regionais.

Outra iniciativa inovadora foi o lançamento de Mato Grosso do Sul como o primeiro destino brasileiro a firmar parceria com a Embratur e a Viajes El Corte Inglés, uma das principais operadoras de turismo da Europa. A ação visa promover a divulgação e venda dos destinos sul-mato-grossenses para o público espanhol e português.

Com participação estratégica na FITUR, MS tem intensificado sua presença por meio de um planejamento liderado pelo diretor-presidente da Fundação de Turismo estadual, Bruno Wendling. “Com o trabalho e o planejamento muito bem feito pelo Bruno, esse ano intensificamos ainda mais nossa participação no evento, inovando e saindo na frente mais uma vez”, enaltece Breno Amorim, Diretor de Mercado da Fundtur.

Além da apresentação no estande do Brasil, Mato Grosso do Sul também marcou presença no estande da operadora Viajes El Corte Inglés, onde foram promovidas interações com a equipe de atendimento e clientes. No local, o Chef Paulo Machado serviu e apresentou um dos sabores icônicos da região turística Bonito/Serra da Bodoquena: o doce de leite do Rio da Prata com queijo. A ação foi acompanhada da distribuição de brindes e peças de artesanato local.

Durante todos os dias da feira, o pavilhão do Brasil se manteve como um dos mais movimentados e visitados, proporcionando networking e oportunidades de negócios para os participantes. Para Mato Grosso do Sul, a participação resultou em ampla visibilidade e despertou o interesse tanto de operadores de turismo quanto do público final, consolidando ainda mais o Estado como um destino de destaque no turismo internacional.

Voltada para profissionais do turismo, a FITUR também foi aberta ao público geral e segue se consolidando como uma das mais importantes do setor, reforçando a relevância do mercado europeu para o turismo brasileiro.