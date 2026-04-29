MS destina R$ 1 milhão em editais com foco em produção, exibição e circulação

Divulgação/Governo de MS

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) lançou três editais, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), que somam R$ 1 milhão para fortalecer o setor audiovisual no Estado, abrangendo produção, difusão e participação em festivais. As inscrições seguem abertas até 19 de maio, exclusivamente pela internet.

Um dos editais prevê R$ 100 mil para licenciamento de 30 obras audiovisuais finalizadas a partir de 2023, que serão exibidas em projetos como o Rota Cine, mostras do Museu da Imagem e do Som (MIS) e na TV Educativa. Os selecionados receberão até R$ 5 mil, conforme a categoria, e deverão oferecer contrapartidas culturais gratuitas ao público.

Outro edital destina R$ 500 mil para a produção de cinco curtas de animação inéditos, com até R$ 100 mil por projeto. As propostas devem incluir ações formativas gratuitas na área audiovisual, além de medidas de acessibilidade e exibições públicas, com reserva de vagas para pessoas negras, indígenas e com deficiência.

Já a terceira chamada pública disponibiliza R$ 400 mil para apoiar a participação de produções sul-mato-grossenses em festivais e mostras no Brasil e no exterior. Os valores variam entre R$ 10 mil e R$ 40 mil, conforme o destino, visando ampliar a circulação e o intercâmbio cultural das obras.

Os três editais são voltados a agentes culturais com atuação comprovada de pelo menos dois anos no Estado e seguem cronograma unificado, com resultado final previsto para julho de 2026.

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