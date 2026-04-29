Acessibilidade

29 de Abril de 2026 • 16:11

Buscar

Últimas notícias
X
Incentivo

MS destina R$ 1 milhão em editais com foco em produção, exibição e circulação

As inscrições seguem abertas até 19 de maio, exclusivamente pela internet

Da redação

Publicado em 29/04/2026 às 14:29

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Divulgação/Governo de MS

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) lançou três editais, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), que somam R$ 1 milhão para fortalecer o setor audiovisual no Estado, abrangendo produção, difusão e participação em festivais. As inscrições seguem abertas até 19 de maio, exclusivamente pela internet.

Um dos editais prevê R$ 100 mil para licenciamento de 30 obras audiovisuais finalizadas a partir de 2023, que serão exibidas em projetos como o Rota Cine, mostras do Museu da Imagem e do Som (MIS) e na TV Educativa. Os selecionados receberão até R$ 5 mil, conforme a categoria, e deverão oferecer contrapartidas culturais gratuitas ao público.

Outro edital destina R$ 500 mil para a produção de cinco curtas de animação inéditos, com até R$ 100 mil por projeto. As propostas devem incluir ações formativas gratuitas na área audiovisual, além de medidas de acessibilidade e exibições públicas, com reserva de vagas para pessoas negras, indígenas e com deficiência.

Já a terceira chamada pública disponibiliza R$ 400 mil para apoiar a participação de produções sul-mato-grossenses em festivais e mostras no Brasil e no exterior. Os valores variam entre R$ 10 mil e R$ 40 mil, conforme o destino, visando ampliar a circulação e o intercâmbio cultural das obras.

Os três editais são voltados a agentes culturais com atuação comprovada de pelo menos dois anos no Estado e seguem cronograma unificado, com resultado final previsto para julho de 2026.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Infraestrutura

Professores de Bonito participam de formação sobre educação socioemocional

Infraestrutura

Governo e prefeitura de Bonito lançam Anel Viário e entregam obras

Infraestrutura

Prefeitura de Bonito avança com obras de pavimentação e drenagem na Vila Donária

Melhorias integram a segunda etapa do Programa de Eficiência Municipal

Tradição

Feirinha de Camisão celebra a cultura, a gastronomia e a agricultura familiar neste sábado

Publicidade

Destino inclusivo

Pacientes em reabilitação Bonito visitam Gruta do Lago Azul em ação do Abril Azul

ÚLTIMAS

Bombeiros

Base Avançada do Amolar resgata duas vítimas em um mesmo dia no Pantanal

Um dos pacientes sofreu queda de telhado e o outro teve mal súbito com histórico cardíaco

Saúde

Bombeiros e Marinha atuam em conjunto em resgate de criança no Pantanal do Paiaguás

Aeronave da Marinha fez a interceptação na Base Naval de Ladário e paciente foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal de Corumbá

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo