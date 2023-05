MS divulga o Estado no maior evento de observação de aves da América Latina

Divulgação Governo do Estado

De 19 a 21 de maio será realizada, em São Paulo, a maior feira de Observação de Aves da América Latina: a Avistar Brasil. Mato Grosso do Sul estará presente no evento para se apresentar como um importante destino de observação de aves e se relacionar com o mercado especializado, além de promover e divulgar o turismo estadual.

"Participar da Avistar é sempre muito bom. É um evento tradicional no nosso calendário de participação de eventos, afinal Mato Grosso do Sul é um dos principais destinos de observação de aves do País. Temos realizado um trabalho muito legal de diversificação dos destinos que ofertam essa atividade no Estado nos últimos anos. Também temos apoiado o planejamento estratégico de diversos destinos como Porto Murtinho, Rota Pantanal Bonito, Costa Leste, enfim, onde há potencial para a observação de aves", explica o diretor-presidente a Fundação de Turismo de MS, Bruno Wendling.

Além do painel sobre o mercado turísticos no Mato Grosso do Sul e as ações que a FundturMS vem realizando, o diretor-presidente fala de mais uma ação durante o evento. "Vamos lançar na Avistar Brasil um roteiro especial da Rota Bioceânica, que foi elaborado pelo Instituto Mamede. Será uma alternativa dessa nova rota (Rota Bioceânica) e que ainda vai ser lançada nos próximos anos, mas que já tem o turismo como um dos principais segmentos econômicos", enaltece Wendling.

A Avistar Brasil recebe anualmente expositores de todo o Brasil e de países estrangeiros e o público participante é composto por observadores de aves, fotógrafos, ornitólogos, guias de turismo e amantes da natureza. A ideia é promover debates, comercialização, apresentar destinos, pousadas, operadoras e outras formas de produção artística e cultural relacionadas às aves e natureza.

Para saber mais sobre a Avistar Brasil 2023, existe o site www.avistarbrasil.com.br e a programação está disponível em https://www.turismo.ms.gov.br/wp-content/uploads/2023/05/Programacao-Avistar-2023.pdf.