MS é destaque em feira internacional sobre turismo inteligente

Compartilhar experiências e conhecimentos sobre o modelo ‘Destino Turístico Inteligente’. Este é o objetivo da FIDI (Feira Internacional de Destinos Inteligentes), que acontece de 17 a 19 de março de 2024, em Curitiba (PR). Mato Grosso do Sul será um dos destaques do evento, com dois destinos representados dentro do projeto DTI.

O diretor-presidente da FundturMS (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul), Bruno Wendling, destaca a participação do Estado. “Nossa participação neste evento será muito interessante. Já temos duas cidades fazendo parte do projeto e que marcarão presença nessa edição da feira: Campo Grande, selecionada na 1ª edição, e agora Bonito”.

O DTI Brasil (Destino Turístico Inteligente) é um projeto desenvolvido pelo Ministério do Turismo, que realiza diagnóstico e aponta procedimentos para o desenvolvimento do turismo local, além de capacitação dos gestores do setor. Os 10 municípios selecionados na 2ª edição da Estratégia Nacional DTI Brasil, são: Bonito (MS), Foz do Iguaçu (PR), Goiânia (GO), Ponta Grossa (PR), Santos (SP), Joinville (SC), Vila Velha (ES), Fortaleza (CE), São Luiz (MA) e Gramado (RS).

Wendling fala ainda sobre desdobramentos dentro do projeto. “Iniciamos uma conversa com a organização do evento, que é também a empresa responsável pela metodologia repassada pela Espanha, detentora da metodologia mais inovadora para destinos inteligentes. Possivelmente iremos desdobrar em alguma ação para o Estado e não somente para as cidades”.

Durante o evento, a FundturMS terá um estande físico de 12m² com balcões e mesas de atendimento ao público, exposição dos destinos turísticos através da exibição de vídeos, espaço para relacionamento com mídia especializada e destinos turísticos. Haverá também comunicação visual dos destinos para promover, divulgar e estreitar o relacionamento entre o mercado profissional do turismo e os destinos turísticos de Mato Grosso do Sul.

Bruno Wendling também fará uma palestra no dia 19 de março, às 15h, com o tema ‘Mato Grosso do Sul - Gestão Inovadora e Responsável’. “No evento teremos a oportunidade de palestrar sobre a gestão inovadora e responsável de Mato Grosso do Sul. Vamos falar um pouco do que temos feito aqui, as diversas estratégias, linhas de atuação, sempre contando com a tecnologia, a inovação e a sustentabilidade como pilares do nosso trabalho”, finaliza.

A FIDI

Com um público estimado de mais de 1.000 pessoas, a Feira Internacional de Destinos Inteligentes (FIDI) reúne profissionais, empresas, líderes, empreendedores inovadores, instituições, estudantes, líderes turísticos, organizações não-governamentais e funcionários públicos de turismo e tecnologia de várias partes do mundo.

Será uma oportunidade de promover ideias e capacidades relacionadas aos modelos de vanguarda do turismo, mais sustentável, inclusivo, inovador e tecnológico, além de divulgar experiências e facilitar relacionamentos com referências e tomadores de decisão nas esferas pública e privada.