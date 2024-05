MS é destaque em revista com comidas famosas no Estado

Macarrão de comitiva, sarrabulho, caldo de piranha, sopa paraguaia. A preciosidade das receitas regionais e as opções de passeios em meio a natureza são os destaques da décima segunda edição da revista Ambrosia Gourmet, primeira e única publicação especializada em gastronomia de Mato Grosso do Sul.

“A gastronomia representa a cultura da gente pantaneira por meio dos sabores, por meio dos cheiros do Pantanal. A comida que é a base da cultura de quem vive nesse território fantástico é algo, de fato, diferenciado. Ficamos muito felizes que o nosso trabalho de evidenciar a gastronomia do Estado, em parceria com o Sebrae e o chef Paulo Machado, tem alcançado voos tão altos. Isso tem colocado Mato Grosso do Sul em destaque, inclusive no cenário internacional", afirma Bruno Wendling, diretor-presidente da FundturMS (Fundação de Turismo MS).

"A Rota Gastronômica concretiza essa estratégia de conectar os diversos empreendimentos e regiões dentro do Pantanal por meio da gastronomia, dando uniformidade, criando um produto integrado que mostra a todos que o Pantanal não é somente a biodiversidade, fauna e flora, mas também é muita cultura. E nada melhor, nada mais saboroso do que vivenciar a cultura de um território e de um povo, senão por meio da gastronomia. Fico muito feliz com essa ação e o trabalho continua forte, evidenciando cada vez mais que Mato Grosso do Sul é, de fato, um destino único que oferece experiências exclusivas das mais saborosas que existem”, acrescenta.

Rota Gastronômica Pantaneira

Para quem quer conhecer melhor os encantos do Estado, a edição é um guia de viagem com direito a dicas de atrativos, paisagens paradisíacas e, é claro, a legítima comida pantaneira. Fogão a lenha e a rusticidade das fazendas levam a um delicioso passeio comandado pelo chef Paulo Machado, que, em conjunto com a Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, criou a Rota Gastronômica Pantaneira, com dez destinos na estrada dos pantanais de Aquidauana, Miranda, Corumbá e Nhecolândia.

Além da gastronomia, o turismo contemplativo, com a observação de aves, passeio de chalana e trilhas; e o científico, que foca em pesquisas de flora e fauna, atraem cada vez mais turistas ao Estado. Com a proximidade das férias, o melhor momento é curtir a natureza e a culinária, valorizando os ingredientes regionais e o modo de fazer pantaneiro.

Inspirada nas comitivas, a Ambrosia te leva a degustar da simplicidade das panelas de ferro, das comidas de uma panela só e da rusticidade que encanta os turistas. Convite feito, agora é pegar a estrada.