07 de Agosto de 2025 • 18:14

Turismo

MS é destaque na edição de Campinas do "Agente Tá On na Estrada"

Entre os destaques da apresentação estão destinos já consagrados, como as regiões turísticas de Bonito/Serra da Bodoquena e Pantanal

Redação

Publicado em 07/08/2025 às 17:03

@visitmsoficial

Mato Grosso do Sul será um dos protagonistas da edição de Campinas do evento “Agente Tá On na Estrada”, que acontece nesta quinta-feira, 7 de agosto. Voltada à capacitação e valorização dos agentes de viagens, a iniciativa já se consolidou no calendário do turismo nacional por promover conexões estratégicas entre destinos e profissionais do setor.

Representado pela Fundação de Turismo de MS (Fundtur-MS), o estado marca presença com uma palestra exclusiva e ações de networking, com o objetivo de apresentar o que Mato Grosso do Sul tem de mais emblemático: paisagens naturais de tirar o fôlego, experiências autênticas, hospitalidade e compromisso com a sustentabilidade.

Entre os destaques da apresentação estão destinos já consagrados, como as regiões turísticas de Bonito/Serra da Bodoquena e Pantanal, que atraem visitantes de todas as partes do Brasil e do mundo.

O evento também contará com rodadas de negócios, sorteios e dinâmicas interativas, reunindo operadoras, redes hoteleiras, companhias aéreas, prestadores de serviços e destinos turísticos em um ambiente voltado à troca de conhecimento e fortalecimento de parcerias.

“A presença de Mato Grosso do Sul no ‘Agente Tá On’ reforça nosso compromisso em ampliar a visibilidade de MS como um destino de natureza, com experiências únicas e autênticas. É também uma oportunidade de estreitar laços com os agentes de viagem, que são fundamentais para conectar o turista ao nosso território”, afirma Rogério Chelotti, turismólogo da Fundtur-MS.

Durante o encontro, serão apresentados materiais promocionais digitais que evidenciam o potencial do estado em segmentos como ecoturismo, turismo de aventura e gastronomia regional. A expectativa é ampliar a presença de MS nos roteiros comercializados em todo o país, fortalecendo o relacionamento com os agentes e consolidando o estado como um dos principais destinos turísticos brasileiros.

