MS é finalista do Prêmio de Turismo Responsável da WTM Latin America

Premiação foi concedida com case de 'Bonito Carbono Neutro' / (Foto: Divulgação)

Pioneira nos debates relacionados a práticas responsáveis no turismo, a WTM Latin America divulga os 15 finalistas do Prêmio de Turismo Responsável 2023. A chancela é parte dos Global Responsible Tourism Awards da WTM e chega à terceira edição na América Latina. O objetivo é reconhecer publicamente as iniciativas mais inspiradoras e replicáveis em turismo sustentável e responsável, com o objetivo principal de promover mudanças positivas em toda a indústria de viagens e turismo.

Para Bruno Wendling, diretor-presidente da FundturMS (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul), esta indicação já é reconhecimento do trabalho que Mato Grosso do Sul tem feito no turismo ao longo dos anos. “Somos finalistas com o case de ‘Bonito Carbono Neutro’, o primeiro destino de ecoturismo do mundo carbono neutro. A categoria ‘Abordando as mudanças climáticas’ é justamente o tema central do nosso projeto. O Prêmio de Turismo Responsável é, para mim, um dos mais importantes do continente, especialmente no segmento do turismo responsável”.

“Um importante destino como Bonito tem ainda grandes desafios. Com a certificação de carbono neutro no ano passado, assinou um termo com as Nações Unidas para essa mudança. Então a indicação ao prêmio já é um reconhecimento dessa boa prática”, avalia Wendling.

As seis categorias de 2023 são: melhores soluções para gestão de resíduos plásticos; melhores conexões significativas; melhores modelos de compras locais, artesanato e alimentação; abordando as mudanças climáticas; melhores soluções para a promoção da diversidade e inclusão; melhores iniciativas para a conservação da natureza.

Além do reconhecimento pelas iniciativas, os finalistas ganham em reputação e em aprendizado, já que elevam os negócios a outro patamar e contam com o feedback de especialistas, além de terem acesso às principais tendências do segmento. Os 66 trabalhos inscritos vieram de diversos países latino-americanos e passaram pela primeira avaliação dos 18 profissionais que compõem o júri da terceira edição do Prêmio de Turismo Responsável da WTM Latin America.

Formado por profissionais latino-americanos de renome em diferentes áreas – agentes de viagens, operadores, dirigentes de associações, representantes do poder público, jornalistas e formadores de opinião –, o corpo de jurados leva diversos aspectos em conta para definir os finalistas e, posteriormente, os vencedores em seis categorias diferentes. Os principais critérios são originalidades, potencial de replicabilidade e possibilidade de mensuração dos impactos alcançados com a solução proposta.

Os finalistas

Em ordem alfabética, são 15 finalistas desta edição: Diáspora.Black (Brasil), Equatur (Equador), Governo de Antioquia (Colômbia), Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul (Brasil), La Union Coffee Farm (Colômbia), Las Torres Patagonia (Chile), Pipa Convention Bureau (Rio Grande do Norte/Brasil), Quinti Ecuador (Equador), Raízes Desenvolvimento Sustentável (Brasil), Rede BATUC – Turismo Comunitário da Bahia (Brasil), Rota do Enxaimel (Pomerode – SC/Brasil), Say Hueque (Argentina), Sebrae Maranhão (Brasil), Toca do Kainã (Santo Antonio do Jardim – SP/Brasil) e Wilderness Patagonia (Argentina).

Os vencedores serão conhecidos na cerimônia de premiação que acontece durante a WTM Latin America. O evento será nos próximos dias 3 a 5 de abril de 2023, em São Paulo (SP).