MS e Pantanal ganham destaque no 1º Fórum Brasileiro de Turismo Responsável

O Fórum reuniu mais de 200 participantes em quatro dias de palestras, workshops, feira cultural, visita técnica e premiação
De 11 a 14 de setembro, Brasília recebeu o 1º Fórum Brasileiro de Turismo Responsável, reunindo profissionais de todo o país em torno de debates sobre diversidade, sustentabilidade e inovação no setor. O Mato Grosso do Sul marcou presença com protagonismo, levando para o evento o exemplo de práticas que fortalecem o turismo responsável e posicionam o Pantanal como referência mundial em turismo de natureza.
A Fundtur MS (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul) participou das discussões com o diretor-presidente Bruno Wendling, que destacou o compromisso do estado com práticas sustentáveis. “Trabalhamos com agenda climática, redução da pegada de carbono, gestão de resíduos, turismo transversal e de base comunitária. Estar aqui é a chance de trocar experiências e reforçar o posicionamento de Mato Grosso do Sul como um destino responsável”, afirmou.
A programação do Fórum contou com quatro dias de palestras, workshops, feira cultural, visita técnica ao Quilombo Kalunga e o Prêmio Vitrine do Turismo Responsável, reunindo mais de 200 participantes.
Pantanal em evidência
Outro ponto de destaque foi a participação do Instituto Homem Pantaneiro (IHP), que atua na conservação do bioma e na promoção do turismo sustentável. Para a gestora de projetos Isabelle Bueno, estar presente em um espaço nacional de discussão fortalece a visibilidade do Pantanal e abre portas para novas parcerias.
“Compartilhar nossas experiências é essencial para mostrar que o turismo pode ser uma ferramenta de conservação e valorização da cultura local. Além disso, nos conectamos com líderes do setor que podem trazer novas oportunidades de financiamento e apoiar iniciativas que posicionem o Pantanal como destino de natureza de referência global”, ressaltou Isabelle.
Com iniciativas que unem preservação ambiental, cultura e desenvolvimento socioeconômico, Mato Grosso do Sul reafirma sua vocação para o turismo sustentável e consolida o Pantanal como patrimônio natural e cultural do mundo.
