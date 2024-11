MS expõe potencialidades em feira internacional de turismo no RS

Débora Bordin

Entre quinta-feira (7) e domingo (10), o turismo de Mato Grosso do Sul participa da Festuris (Feira Internacional de Turismo) que acontece no Centro de Feiras e Eventos Serra Park de Gramado, no Rio Grande do Sul. Este é um importante evento de negócios turísticos (B2B) das Américas realizado há mais de três décadas com a missão de conectar marcas, destinos e pessoas para contribuir no desenvolvimento do Turismo.



A gerente de Feiras e Eventos da Fundtur MS (Fundação de Turismo), Marlise Gasparetto, explica que a participação de Mato Grosso do Sul na Festuris é extremamente relevante, considerando que essa é uma das maiores feiras de negócios turísticos da América Latina.



“No contexto atual de retomada no Rio Grande do Sul, a feira irá abordar temas essenciais como turismo regenerativo e sustentabilidade, com o objetivo de inspirar novas práticas no setor e promover um futuro mais consciente em relação às necessidades de conservação ambiental. Para marcar nossa participação, teremos ações que reforçam Mato Grosso do Sul como destino comprometido com a sustentabilidade e a responsabilidade social, como a compensação de carbono e disponibilização de lixeiras de papelão para colaborar com a gestão de resíduos do evento. Além disso, este ano destacaremos a rica gastronomia pantaneira por meio de um cooking show em nosso estande e na Arena Gastronômica. Também estaremos presentes no espaço LGBT+, com ações direcionadas para este público, que é extremamente importante para nosso destino e com o qual temos trabalhado de maneira contínua e consistente há cerca de sete anos”, destaca Marlise.





Estratégia



A estratégia de atuação da Fundtur MS no evento será através de um estande para atendimento ao público e exposição dos destinos turísticos, ativação de gastronomia, compensação de carbono, espaço para relacionamento com mídia especializada e destinos turísticos para promover, divulgar e estreitar relacionamentos entre o mercado profissional do turismo e os destinos turísticos de Mato Grosso do Sul.



Os Chefs Marcilio Galeano e Lucas Caslu farão um cooking show no estande de Mato Grosso do Sul para apresentação e degustação de pratos da ‘Rota Gastronômica Pantaneira – Edição Águas’, nos dias 8 e 9 de novembro, sempre às 15h30.



A convite da Festuris, Mato Grosso do Sul também participa do espaço destinado ao fomento do turismo gastronômico denominado Arena Gastronômica. Lá os chefs Lucas Caslu e Marcilio Galeano farão uma aula show para cerca de 40 pessoas no dia 8 de novembro, às 17h. Na ocasião, o prato de apresentação e degustação para o público presente será um delicioso ceviche de jacaré.



E, mais uma vez, Mato Grosso do Sul estará presente no Espaço LGBT+ da Festuris, consolidado nos últimos 14 anos como um dos mais produtivos em questão de negócios e relacionamento entre expositores e buyers do segmento de turismo voltado para o público LGBT+.



No dia 9/11, os empresários de MS Luiz Ricardo (LR Travel) e Marco Antonio (M26 assessoria) foram convidados pela organização do evento para realizarem uma palestra no Palco Diversidade. Às 15h Marco Antonio fala sobre o turismo em Mato Grosso do Sul e às 17h o empresário Luiz Ricardo fala sobre cruzeiros LGBT.



A Festuris configura uma ótima oportunidade de expor os destinos de Mato Grosso do Sul e manter o bom posicionamento no mercado turístico nacional e internacional. As estratégias adotadas contribuem para o fomento e incremento do fluxo turístico contínuo e sustentável do turismo de Mato Grosso do Sul.